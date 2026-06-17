El récord histórico de goles está a punto a caer

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Si yo fuera Miroslav Klose, intentaría asumir estas horas como las personas conscientes de disfrutar los últimos días de sus vidas. El delantero alemán sabe que muy pronto perderá su récord de 16 goles en mundiales.

En una jornada protagonizada por los mejores jugadores jóvenes de la actualidad y por una leyenda eterna, sin edad, aumentó la posibilidad de superar ese registro. Kylian Mbappé, con doblete, se ubicó a dos y, tras una actuación similar de Erling Haaland, el inefable Lionel Messi coronó la noche con hat-trick para empatar al germano.

La fecha inició con la victoria de Francia sobre Senegal, por 3-1, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, como parte del desarrollo de las acciones en el grupo I.

Realizaron un primer tiempo pálido, sin el menor susto para el marco contrario, mientras los africanos dispusieron de dos grandes ocasiones en los pies de Nico Jackson e Ismaila Sarr, pero una terminó en un palo y la otra por encima, incapaz de aprovechar la diagonal de la muerte servida por Sadio Mané.

Finalmente funcionó el engranaje galo en la parte complementaria y al minuto 66 Michael Olise le envió un pase de pura magia a Mbappé para definir rasante por la derecha, próximo al área chica. El suplente Bradley Barcola colocó el 2-0, pinchando por encima del arquero, tras otra gran habilitación desde fuera del área, en este caso de Adrien Rabiot.

Ibrahim Mbaye casi le tumba el arco con un zapatazo a Mike Maignan para lograr el descuento al 90+5, pero un minuto más tarde el referente del Real Madrid completó una joya desde lejos, al colocar la pelota fuera del alcance de Edouard Mendy hacia su lado diestro.

De esta manera, Kylian llegó a 14 anotaciones y dos asistencias en apenas 15 encuentros en citas del orbe, un digno heredero de su compatriota Just Fontaine, el autor de 13 tantos en su única participación en estas instancias, en Suecia-1958.

EL ANDROIDE RESPONDIÓ Y NORUEGA GANÓ 4-1

Si viajáramos diez años atrás, el debate sobre los dos más grandes futbolistas del presente giraba en torno a Messi y Cristiano Ronaldo. Desde inicios de esta década los focos señalaron a Mbappé y Haaland, por lo cual podemos interpretar el desempeño de este último con su país nórdico como una respuesta al campeón de Rusia-2018.

En el Gillette Stadium de Boston, por la misma llave I, los noruegos, impresionantes gracias a sus cualidades físicas, le aplicaron el rodillo, 4-1, a un equipo iraquí muy endeble en defensa. «El androide» debutó por todo lo alto en estas lides al rematar por la derecha del área un excelente trazo adelantado de David Wolfe.

Los de Oriente Medio lograron lo impensable cuando marcaron de cabeza a un conjunto inexpugnable por esa vía, gracias a la testa de Aymen Hussein –el retenido siete horas en su llegada a Estados Unidos–, pero el delantero del Manchester City recuperó la ventaja al 43, al robarle la pelota al guardavallas ante el marco y meterla de rebote.

Otro gigantón, Leo Ostigard, convirtió por aire un tiro de esquina colocado desde la derecha por Martin Odegaard, ya en la recta de los últimos 15 minutos, y Hussein rozó un balón dividido al 90+6 para terminar con un gol en su misma puerta y otro en la oponente.

MESSI ETERNO 3, ARGELIA 0

Este 24 de junio Lionel Messi cumplirá 39 años, pero la magia nunca pasa y sus pies flotan sobre su propia lámpara. En su partido número 200 con la selección argentina, el 27 en estos certámenes y el 22 con la responsabilidad de capitán, anotó tres goles con sabor histórico, por varias razones.

Además de empatar con Klose, se convirtió en el jugador más veterano en concretar un hat-trick en medio de estas justas, así como en el dueño de más tantos desde fuera del área, con seis. Además, emuló a Fontaine en cuanto a marcar ocho o más dianas en cinco partidos consecutivos, entre otros datos interesantes aportados por MisterChip.

La noche en el Arrowhead Stadium de Kansas, en un desafío perteneciente al apartado J, ya se presagiaba inmensa cuando le anularon una diana al minuto cinco por fuera de lugar. Tras otros 12 minutos recibió un trazo filtrado increíble de Rodrigo De Paul desde la bomba central, encaró la frontal del área y la clavó en el ángulo izquierdo de Luca Zidane.

Justo a la hora, ese guardameta falló al dejar un rebote noble, tras un tiro de Alexis MacAllister, y Messi se anticipó para colocar el esférico con sutileza. Por útlimo, recibió desde la izquierda un toque de Nico González y por el balcón del área soltó un zurdazo bajo al costado diestro del hijo de Zinedine, para completar una hazaña más en su incalificable carrera.

«Si alguien pensaba que este equipo era mejor sin Leo, hoy quedó claro que Leo es el más importante de todos y que nosotros tenemos que armar un equipo para él, donde él se sienta cómodo (…) lo importante es que está contento y haciendo goles», declaró MacAllister a una periodista del canal DSports.

Ahí radica el gran mérito del grupo formado por Lionel Scaloni: en cómo todos idolatran a la leyenda y se juegan la vida por él. Así vencieron en dos Copas América, una Finalísima, en Catar-2022 y esperan conquistar también a Norteamérica.

AUSTRIA DESPIDIÓ LA FECHA CON TRES GOLES MÁS

En el duelo de cierre, con sede en el Levi’s Stadium de San Francisco, por la llave J, los austriacos vencieron 3-1 a los debutantes jordanos, quienes, tras salir detrás por una diana de Romano Schmid al 21, lograron la igualdad al 50 gracias a Ali Olwan y parecían cada vez más próximos a completar la remontada.

Sin embargo, la pausa de hidratación cambió la dinámica, aunque una mano en ataque de los europeos, revisada en el VAR, mantuvo el empate de momento.

Poco después, en el intento de despejar un tiro de esquina, par de contactos defensivos –el ultimo de Yazan Al-Arab– terminaron en autogol. Otra vez intervino el VAR, para señalar una mano clarísima de la zaga jordana, por lo cual Marko Arnautovic dispuso de un penal y lo aprovechó al 90+12 para finalizar el desafío.