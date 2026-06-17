EEUU y Honduras negocian “operaciones de combate” contra el crimen organizado en el marco de la Coalición Anticárteles

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Estados Unidos y Honduras mantienen conversaciones sobre la posibilidad de realizar “operaciones de combate” contra el crimen organizado en el territorio hondureño. Así lo confirmó el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Héctor Benjamín Valerio Ardón, quien señaló que el diálogo se enmarca en la denominada Coalición Anticárteles de las Américas.

Dicha propuesta, impulsada por el presidente de EE. UU., Donald Trump, tiene como objetivo declarado que soldados estadounidenses participen en ataques contra organizaciones que la Casa Blanca designa como “narcoterroristas” extranjeras.

Valerio indicó que será el presidente hondureño, Nasry Asfura, quien defina “en qué momento se va a realizar” la operación, y añadió que “vamos por buen camino para poder asegurar, si el señor presidente así lo decide, que el Ejército de EE. UU. pueda realizar operaciones en Honduras”.

El general recordó que la presencia de tropas estadounidenses en el país no sería algo nuevo, ya que agencias como la DEA y la CIA “siempre trabajan en el país”, aunque no ofreció detalles sobre esas operaciones.

Valerio subrayó además que Washington mantiene una base aérea en Honduras desde hace cuatro décadas, utilizada generalmente para coordinar operativos antinarcóticos y misiones de ayuda humanitaria ante desastres naturales. Desde Washington ya se había adelantado la intención de ejecutar operaciones en la región, como afirmó recientemente el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en una entrevista en la CBS.

La base aérea mencionada es la de Soto Cano, también conocida como Palmerola, una instalación militar polémica sobre la que pesan sospechas de haber sido utilizada por el Comando Sur de EE. UU. para planificar y apoyar la ejecución del golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya en junio de 2009.

El año pasado, la entonces presidenta Xiomara Castro amenazó con cerrar esa base si se producía una deportación masiva de hondureños, ante la dura política migratoria de Trump. En enero de 2025, Castro llegó a decir que esas instalaciones “perderían toda razón de existir en Honduras” si EE. UU. no pagaba por su mantenimiento.

Sin embargo, la candidata oficialista Rixi Moncada perdió las elecciones generales de noviembre pasado. Los comicios dieron un vuelco en el último minuto gracias al apoyo explícito que Trump brindó a Asfura, llegando a amenazar con retirar todo apoyo y ayuda a Honduras si el aspirante conservador no resultaba electo.

(Con información de RT en Español)

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