Inicia en Cienfuegos jornada por el Día del historiador cubano

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Con emotivos reconocimientos y una puesta en escena que rememora los orígenes de la Perla del Sur, inició en Cienfuegos la Jornada por el Día del Historiador Cubano, que cada año se conmemora el 1ro de julio.

Durante la ceremonia inaugural, realizada este 17 de junio en conmemoración del aniversario 121 del fallecimiento del generalísimo Máximo Gómez Báez, la Filial Cienfuegos de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba (UNHIC) entregó el Diploma María Victoria Sueiro Rodríguez a dos instituciones destacadas por su labor en la enseñanza de la historia, la calidad de la docencia y el rigor científico.

La Escuela Vocacional de Arte Benny Moré y la Compañía de Teatro Musical Infantil Abrakadabra recibieron el lauro: un reconocimiento a su potencial para la formación y capacitación sobre la Historia. Precisamente esta última agrupación ofreció uno de los momentos más conmovedores de la velada al presentar la obra “Jagua”, una pincelada artística que recorre el devenir de la otrora Villa de Fernandina de Jagua, hoy ciudad de Cienfuegos.

De acuerdo con Norma Mesa Piñeiro, presidenta de la UNHIC en la provincia, durante esta etapa de celebraciones se concederá el Premio Provincial de Historia y se rendirá tributo a los asociados que han mantenido una sostenida labor investigativa, con participación en congresos, eventos y publicaciones científicas.

De igual forma, serán reconocidos aquellos historiadores que hayan alcanzado en el período categorías científicas y profesionales superiores, así como los mejores graduados de la carrera de Historia de la Universidad de Cienfuegos.

El programa incluye conferencias, visitas a sitios históricos, presentaciones de libros y la exposición fotográfica dedicada a las visitas del Historiador de La Habana, Eusebio Leal Spengler, a Cienfuegos. También se proyectará un audiovisual con anécdotas narradas por el propio Leal sobre su relación con el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

La elección del 1ro de julio como Día del Historiador Cubano no es casual: en esa fecha, pero de 1935, el Doctor Emilio Roig de Leuchsenring —destacado historiador y promotor de los congresos nacionales de historia— recibió la condición de Historiador de La Habana, un hito que fundó una tradición de memoria y compromiso con el pasado nacional y hoy perdura en cada rincón de Cuba.

Esta jornada, enmarcada en las actividades por el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, se extenderá hasta el 31 de julio, fecha que marca el deceso de Eusebio Leal Spengler, presidente de honor de la UNHIC.

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