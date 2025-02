Trump confirma que aranceles de EEUU a Canadá y México entrarán en vigor el 4 de marzo

“Las drogas todavía están llegando a nuestro país desde México y Canadá a niveles muy altos, y esto es inaceptable. No podemos permitir que este flagelo continúe dañando a los EEUU. Por lo tanto, hasta que se detenga, o se limite seriamente, los aranceles propuestos entraran en vigor el 4 de marzo, según lo programado. A China también se le cobrará un arancel adicional del 10% en esa fecha”, escribió el mandatario en la red Truth Social.

“Ahora, nosotros queremos que no haya aranceles, no solamente un mes. Es una negociación que inicia ahora, con mucha más fortaleza, con el Gobierno del presidente Trump. Él habla que no quiere que se importe tanto de México a Estados Unidos. Decimos que es la fortaleza de América del Norte, del tratado que tenemos”, aseveró entonces la presidenta Sheinbaum.