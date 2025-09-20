Trump amenaza que Venezuela “pagará un precio incalculable”

Compartir en

Trump exige que Caracas “acepte todos los presos y personas de instituciones mentales” venezolanos que ingresaron a EE.UU.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, exigió al Gobierno de Venezuela que acepte la repatriación de todos los ciudadanos venezolanos en condición de reclusos o pacientes psiquiátricos que hayan ingresado a territorio estadounidense.



“Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos y personas de instituciones mentales, lo que incluye los peores manicomios del mundo, que los ‘líderes’ venezolanos han obligado a entrar en los Estados Unidos de América”, escribió en Truth Social.

Trump afirmó que “miles de personas han resultado gravemente heridas, e incluso han muerto, a causa de estos ‘monstruos'”. Сulminó con una advertencia directa: “¡Sáquenlos de una vez de nuestro país ahora mismo, o el precio que pagarán será incalculable!”

El despliegue estadounidense en aguas del Caribe sur ha supuesto una nueva escalada de tensiones entre Washington y Caracas. Según lo denunciado por Maduro, ocho destructores, 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan directamente a Venezuela. El sábado 13 de septiembre arribaron a Puerto Rico cinco cazas F-35, que se suman a lo que la Casa Blanca ha denominado una operación contra los cárteles.

El 12 de septiembre, fuerzas militares estadounidenses incursionaron en la Zona Económica Exclusiva de Venezuela y asaltaron una embarcación pesquera. La tripulación quedó retenida por varias horas y Caracas denuncia que se trató de una maniobra “ilegal”.

Entretanto, Maduro aseveró que su país es presa de “una guerra multiforme” orquestada desde EE.UU. en interés de propiciar un “cambio de régimen”, mientras que su par estadounidense, Donald Trump, dijo que no ha entablado conversaciones con miembros de su Gobierno para esos fines.

Como respuesta a los movimientos militares de EE.UU., Maduro llamó al alistamiento masivo de milicianos. De su parte, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana puso en marcha el ‘Plan Independencia 200’, al tiempo que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, comunicó la realización de un ejercicio de “apresto militar” en la isla de La Orchila. Aseguró asimismo que el país se prepara “para un escenario de conflicto armado en la mar”. Por su lado, los marines apostados en Puerto Rico simularon un desembarco anfibio este 18 de septiembre.

