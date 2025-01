Tributar, y hacerlo a tiempo en Cienfuegos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 50 segundos

No por habitual, deja se der sumamente importante la campaña de declaración y pago de tributos correspondiente al año 2025, impulsada por la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (Onat), proceso al cual en Cienfuegos se le presta atención desde que comenzó el 6 de enero.

“Se extiende hasta el 31 de octubre porque- como es usual- comprende varios aportes”, refiere la M.Sc. Yanina Guerra Acosta, directora de la Onat en la provincia.

“Hasta el 30 de abril se procede con el impuesto sobre los ingresos personales, incluyendo los dividendos de los socios de las mipymes, y hasta el 31 de marzo corresponde el pago del impuesto sobre las utilidades. Los ingresos no tributarios se concretan hasta finales de mayo; mientras con el cierre de septiembre deben ser abonados los referidos al transporte terrestre y la propiedad o posesión de embarcaciones, respectivamente.

“Dichos período se establecen en la Ley del presupuesto del Estado para el 2025, Ley 76/2024, normativa que define también que se mantiene, por ejemplo, la bonificación del cinco por ciento por el pronto pago antes del 28 de febrero. De igual manera, prosigue la aplicación para las personas naturales un mínimo exento anual de 39 120.00 pesos”.

Pudiera parecer repetitivo, pero no es ocioso insistir en lo vital del pago de los tributos en su justo momento. “Los ingresos tienen varios principios, entre ellos el de la justicia y la equidad”, recuerda la directiva. “La justicia tiene que ver, precisamente, con que esos ingresos financian los gastos que tenemos en común todas las personas del país. Hay una determinada programación de un gasto para el que se necesita el ingreso en ese momento y no en otro. Por ejemplo existen varios que se originan cada mes como es el caso del pago de salarios a sectores como Salud y Educación, y no pueden esperar a un cierre del año.

“Esos gastos no son lineales y tienen que ver con determinada estacionalidad del gasto programado y la necesaria y oportuna recaudación de esos tributos en el momento en que lo necesita el administrador del presupuesto para poder operar. Cuando el contribuyente no satisface el pago del impuesto en el tiempo que está establecido es consecuente, entonces, con la aplicación de recargos y multas que van contra esos deudores y la indisciplina del contribuyente, lo que incide en la obtención de incentivos fiscales.

Es importante insistir en que tanto las personas naturales como jurídicas, contribuyentes todos, están obligados a cumplir lo dispuesto en la legislación vigente en materia tributaria”.

Acciones en la capital provincial

Con poco más de 9 mil contribuyentes (personas naturales), el municipio de Cienfuegos tiene una alta incidencia en el exitoso desarrollo de la actual campaña de declaración y pago de tributos. De ello está convencida, Yunisleidy Castillo González, directora de la entidad.

“Para facilitar que la campaña transcurra de manera positiva, hemos dispuesto en la recepción de nuestro local, un espacio en el que mostramos los modelos de las declaraciones juradas (DJ) atendiendo a que en este año son nuevos, pues cambió la escala progresiva, por la cual deben regirse los contribuyentes (personas naturales); las personas jurídicas mantienen las acostumbradas. Quienes así lo deseen pueden llevarse en soporte digital los modelos y sus instructivos.

“Realizamos matutinos cada mañana para brindar información e igualmente hemos ofrecido capacitación a los tenedores de libros. Aunque es pronto todavía, los contribuyentes, tanto personas naturales como jurídicas, están concurriendo”.

Leyla Maritza Depestre Navarro, funge como especialista principal de atención a contribuyentes en la Onat municipal. “Los compañeros vienen en busca de los modelos de declaración y sus instructivos, los cuales les entregamos; y por allí deben guiarse para declarar todos sus ingresos, depositarlos en el buzón habilitado y luego se procesa.

“Vienen muchas personas a indagar y nosotros los asesoramos en diversos temas relacionados con los tributos y otros procederes, sea o no período de campaña”.

Justo en la sede de la Onat municipal de Cienfuegos encontré a Yaima Lima Brunet, financista de la Empresa Glucosa: “Vengo a entregar la declaración jurada de cierre del 2024, el pago de impuesto sobre utilidades y el pago de impuesto por el rendimiento de la inversión estatal. Estoy aquí para que me lo revisen, para que cuando vaya a pagar esté bien, lo cual considero un beneficio. Una equivocación en los cálculos es dar un paso atrás, incluso resultar negativo para la empresa porque puede acarrear una multa, una mora u otras implicaciones en el futuro”.

Como en todo el país, la provincia de Cienfuegos inició la campaña de declaración y pago de tributos que se extiende hasta el mes de octubre. Declarar y aportar lo que corresponda no es solo cumplir el deber; se trata de contribuir al beneficio colectivo.

Visitas: 0