Tres décadas del movimiento Municipios por la Salud

“Son tres pilares fundamentales en un tronco común, si uno falla, no funciona: voluntad política, participación comunitaria e intersectorialidad, así comenzó la concreción, la promoción de salud, por una población sana, que va mucho más allá de la enfermología. Así comenzaron a tratarse el alcoholismo, el tabaquismo, la violencia familiar, adquirir hábitos saludables de vida; así se inició la ayuda de Cultura, el Inder, Gobierno, Salud y Educación, entre muchísimos otros. Cienfuegos llamó la atención y se fue gestando el Movimiento de municipios o ciudades saludables en toda Cuba, lo que hasta entonces solo ocurría exclusivamente acá; corría el año 1994, marcado como el fundacional de la Red Nacional”.

En esos términos define el Dr. Sc. Alfredo Darío Espinosa Brito, padre fundador de esta idea, desde su tesis doctoral, el concepto del Movimiento, quién primero benefactor de Cienfuegos y después, médico en cuerpo y alma.

Han transcurrido 30 años desde aquel 1994, un año duro para los cubanos, tal como las actuales circunstancias económicas y sociales del contexto cubano; tiempos en los que se piensa en la salud.

La fría mañana de este lunes 9 de diciembre, fecha del 30 aniversario, el parque Martí de la ciudad de Cienfuegos semeja una gran Feria por la vida a la que concurren, médicos, enfermeros, promotores de Salud de todas las edades, el Proyecto Mariposas de sobrevivientes del cáncer de mama, estudiantes, deportistas, profesores de educación física y niños de la enseñanza primaria con círculos de interés sobre el cuidado del medio ambiente, entre otros. Y es que esa resulta, precisamente, la esencia del Movimiento que arriba a las tres décadas.

En un aparte con la Dra. Dania Pedraza Alejo, jefa del departamento que atiende las enfermedades crónicas no transmisibles en la provincia de Cienfuegos, y una de las médicas fundadoras de Municipios Saludables comentó: “Es imposible no mencionar al Dr. Espinosita, el gestor principal, desde el Proyecto Global Cienfuegos hasta hoy. Se aunaron esfuerzos y voluntades, y se logró una metodología en ganar, en bien de la sociedad, la salud de las poblaciones. Luego, ya de manera oficial, y con la asesoría de OPS, se concretó el movimiento, entonces eran los municipios de Cienfuegos, Cumanayagua y Lajas. Hemos pasado por epidemias y situaciones complejas, pero estamos aquí. Declarar un Municipio por la Salud no significa que los problemas estén resueltos, sino que estén identificados y se trabaje en equipo por resolverlos, con la comunidad cómo líder”.

En la ocasión resultó declarado el Centro Histórico, como demarcación: Consejo Popular por la Salud, manzanas que resultan Patrimonio Cultural de la Humanidad, área reconocida por la Unesco. Resultaron además, congratulados, personas e instituciones que se destacan en el trabajo del Movimiento. Con la presencia de Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora de Cienfuegos y directivos de Salud y otros organismos, fue develado en el edificio de Gobierno, sitio fundacional del movimiento, una tarja conmemorativa por las tres décadas.

