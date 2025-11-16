Transcurren elecciones presidenciales y legislativas en Chile

Compartir en

Los comicios presidenciales y legislativos comenzaron hoy en Chile con la apertura a las 08:00 (hora local) de los centros de votación, a los que están convocados 15,7 millones de electores.

Como es habitual, algunas mesas no están instaladas aún por la ausencia de algunos de los vocales convocados para el evento.

Son alrededor de 200 mil personas las que fueron nombradas para ejercer esta función, que es vital para el desarrollo del proceso, así como para el conteo de los sufragios al cierre de las urnas, programada a las 18:00 horas.

Los chilenos deben escoger al futuro presidente del país entre ocho candidatos: Jeannette Jara, de la coalición de gobierno más la Democracia Cristiana; José Antonio Kast, del extremista Partido Republicano; y Evelyn Matthei, propuesta por la coalición de derecha Chile Vamos.

También compiten Johannes Kaiser, por el Partido Nacional Libertario; Franco Parisi, del Partido de la Gente, y los independientes Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Artés y Harold Mayne-Nicholls.

Además, se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados y 23 de los 50 senadores de la República.

El padrón electoral publicado por el Servel es de unos 15,7 millones de ciudadanos cuya asistencia es obligatoria, excepto en el exterior, donde el voto es voluntario.

Debido a la diferencia de horario, ya concluyeron las elecciones en Nueva Zelanda y Australia y, según informaciones no oficiales, en ambos países se impuso Jara, seguida por Kaiser, Kast y Matthei.

Estos datos deben confirmarse tras el final del conteo de las papeletas en el territorio nacional.

Durante las primeras horas de la mañana se observaron largas filas frente a las comisarías de Carabineros para excusarse de participar en el evento.

