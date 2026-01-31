Temas vinculados a la Salud en programa Aquí el pueblo en Cienfuegos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 42 segundos

El programa Aquí el pueblo llegó este viernes 30 de enero a su emisión número 104, donde se debatió sobre el Programa Materno Infantil (PAMI) en Cienfuegos, sus principales resultados y estrategias de desarrollo en el último periodo, objetivo que es priorizado para el Sistema de Salud Pública a nivel de Estado.

Dirigiendo el encuentro estuvo Armando Carranza Valladares, primer Secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la provincia y la gobernadora Yolexis Rodríguez Armada, quienes reclamaron durante sus intervenciones seguir fortaleciendo la protección de la vida de madres y niños, además de conocer inquietudes poblacionales en directo, a través de los teléfonos que habilita ese espacio por las líneas 43 517000 y 43 517001.

Junto a las autoridades mencionadas, hicieron presencia directores de instituciones de la salud y de otros sectores responsables de promover estratagemas para el cuidado de las féminas en edad fértil, embarazadas, las puérperas y sus bebés.

En el reporte que abrió el espacio se conoció que en 2015 hubo en Cienfuegos 814 nacimientos, una cifra inferior al año anterior, una muestra del declive en la natalidad no solo en el centro-sur de Cuba sino en toda la nación. Por otra parte, fue señalado el hecho negativo sobre el fallecimiento de tres bebés en el mes de agosto, que comprometió la tasa de mortalidad en el territorio, aun así, la provincia exhibió un 5.2, la tercera más baja en el país. Otros problemas como el embarazo en la adolescencia y el bajo peso al nacer continúan siendo agravantes con los que el Minsap tendrá que seguir trabajado para mejorar las estadísticas.

La doctora Lairí G. Ríos, al frente del sector de marras, subrayó el papel que desempeña diariamente el gremio para del PAMI, el cual se desarrolla en todos los escenarios; en la atención primaria y secundaria, es decir, en los consultorios médicos de la familia, los policlínicos, el Pediátrico, los servicios de Ginecobstetricia, los hogares maternos en los municipios, etc.

“Tenemos que decir que 2025 fue un buen año, a pesar de no estar del todo satisfechos. Pero haber logrado esa tasa de 5,2 nos llena de satisfacción porque es un número muy por debajo del propósito que ha exigido mantener la dirección del país. No obstante, seguimos preocupados por la política demográfica; continúa siendo el envejecimiento poblacional un problema muy serio, y también la disminución de la natalidad con 63 nacimientos menos que en 2024”, dijo la directora de Salud.

Estrechamente vinculado con lo anterior, habló Yadina Vázquez, asesora de Pediatría del PAMI, puntualizando aquellos objetivos en vista al aumento de la tasa de lactancia materna exclusiva y la reducción de la anemia ligera en los bebés. “Como fortaleza que tenemos está el Banco de Leche Materna (BLM) que esta adyacente a los servicios de neonatología del Hospital P. Gustavo Aldereguía, el cual cerró con 104,86 litros de leche pasteurizada, beneficiándose 146 niños pretérminos con menos de mil 500 gramos de peso.

“A su vez fueron asistidas mil 707 mujeres y 700 donantes facilitaron su leche para el procesamiento adecuado en el BLM”, afirmó Vázquez.

Otra de las potencialidades que despuntó en la emisión fue el esquema de vacunación del PAMI, donde Cienfuegos ocupó un lugar preponderante al ser seleccionada para la realización de ensayos clínicos de candidatos vacunales. Damilsy Sevajanes Pérez, jefa de la sección provincial de Enfermería fue la encargada de abundar sobre el asunto, señalando las tres nuevas vacunas aplicadas aquí, la AntiCovid para niños de dos años, con tres dosis; Pneumosil, para lactantes de dos, cuatro y 11 meses; más una tercera, Gardasil, administrada a las niñas que cumplieron los nueve años, para contrarrestar el virus del Papiloma humano.

Desde el municipio de Rodas llamó la directora General de Salud allá, Yanet Montelier Pérez, resaltando indicadores favorables percibidos en 2025, entre ellos 179 nacimientos, un número mayor en relación a 2024, además de seguir manteniendo la mortalidad materna en cero. “Tenemos igualmente la consulta municipal de infertilidad, la cual sobrecumple todos sus indicadores, logrando 16 embarazos; cuatro por encima de los obtenidos en el año precedente”, mencionó.

De las entrevistadas en el reporte telefónico estuvieron varias rodenses, quienes atestiguaron sentirse seguras durante la estancia en el Hogar Materno de esa localidad, que reúne todas las condiciones para el confort de las gestantes.

Otras debates centraron sus comentarios en las inversiones y aseguramientos que requiere el PAMI, el apoyo que recibe de la Universidad de Ciencias Médicas (UCM), de la Sección Provincial del Adulto Mayor y Asistencia Social, el papel trascendental del Pediátrico, a la par de las organizaciones políticas y de masas como la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

Visitas: 1