ALBA-TCP llama a comunidad mundial oponerse a amenazas contra Cuba

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 51 segundos

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) llamó hoy a la comunidad internacional a oponerse resueltamente a la amenaza o uso de la fuerza de Estados Unidos contra Cuba.

El bloque de integración expresó en un comunicado su profunda preocupación y firme rechazo ante la escalada de declaraciones del gobierno estadounidense que “amenazan con el uso de la fuerza contra la hermana República de Cuba”, en un contexto regional marcado por crecientes tensiones que comprometen la paz y la estabilidad de América Latina y el Caribe.

Frente a esta situación, la Alianza reafirmó su compromiso con los principios del Derecho Internacional, la solución pacífica de las controversias, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados y el respeto irrestricto a la autodeterminación, soberanía e independencia de nuestros pueblos.

Lea además⇒ Trump firma nueva orden ejecutiva para ampliar medidas coercitivas contra Cuba

Llamó, asimismo, a la comunidad internacional a oponerse resueltamente a la amenaza o uso de la fuerza contra la isla y exhortó al Gobierno de Estados Unidos a privilegiar el camino del “diálogo respetuoso, en condiciones de igualdad, sin amenazas ni condicionamientos”, con pleno apego a la Carta de la ONU y al respeto de la soberanía e independencia de Cuba.

Los países miembros del ALBA-TCP reiteraron su voluntad de contribuir activamente al entendimiento entre las naciones y a la preservación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, “promoviendo el diálogo y la convivencia civilizada como única vía para la resolución de diferencias”.

Visitas: 2