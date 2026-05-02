Denuncian que activista brasileño fue sometido a torturas por Israel

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El activista brasileño Thiago Ávila fue sometido a torturas tras su secuestro en aguas internacionales por fuerzas de Israel cuando se dirigía a una misión humanitaria a Gaza, denunció hoy la Flotilla Global Sumud.

En un comunicado del cual se hacen eco medios brasileños de prensa, el movimiento internacional confirmó que tanto Ávila como el activista hispano-sueco de origen palestino Saif Abukeshek fueron trasladados a la prisión de Shikma en Askalan, al norte de Gaza, en Palestina ocupada, tras su secuestro ilegal en aguas europeas.

La prisión es conocida por albergar a prisioneros palestinos bajo condiciones duras y recientemente ha sido utilizada para detener civiles secuestrados de Gaza como parte de la campaña israelí contra el pueblo palestino, apuntó la Flotilla.

De acuerdo con la organización, tras su traslado forzoso, han surgido nuevos testimonios a través de canales diplomáticos que generan alarma sobre el trato a los detenidos.

Según la embajada brasileña, Thiago Ávila informó haber sido sometido a tortura, golpizas y malos tratos, indicó la declaración.

Durante una visita supervisada, en la que estuvo separado por un vidrio y sin posibilidad de comunicarse libremente, funcionarios observaron marcas visibles en el rostro del activista, quien también reportó dolor significativo, especialmente en el hombro, añadió el texto.

A pesar de haber sido examinado por un doctor, no recibió atención médica adecuada, apuntó el comunicado, y la embajada exige ahora tratamiento inmediato y apropiado.

La declaración señaló asimismo que Ávila está en huelga de hambre, solo consume agua, no ha sido informado de ningún cargo en su contra, y la embajada tampoco ha recibido aclaraciones sobre la base legal de su detención.

Además, el brasileño expresó que no abandonará la detención a menos que también sea liberado Saif Abukeshek, quien se encuentra igualmente en huelga de hambre.

En el comunicado, el movimiento llamó a los gobiernos de España, Suecia y Brasil a adoptar acciones diplomáticas inmediatas para asegurar la liberación de sus ciudadanos y pidió la intervención urgente de organismos internacionales para garantizar la seguridad y derechos de los detenidos.

La víspera, los gobiernos brasileño y español emitieron un comunicado conjunto en el que condenaron enérgicamente el secuestro de dos de sus ciudadanos en aguas internacionales por parte de Israel.

Recordaron que ambos se encontraban a bordo de embarcaciones de la flotilla abordadas por fuerzas israelíes frente a las costas de Grecia, y no fueron liberados tras la interceptación de dichas naves y el posterior desembarco de los pasajeros y la tripulación en la isla de Creta.

Los gobiernos de Brasil y España exigen a Israel el regreso inmediato de sus ciudadanos, con plenas garantías de seguridad, y que se les facilite acceso consular inmediato para su asistencia y protección, añadió ese documento.

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