Michele Curto: «Es ahora el momento de decir Yo soy Fidel»

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El activista solidario italiano Michele Curto expresó hoy que acompañar a Cuba en su lucha es una convicción y que la solidaridad, cuando se hace visible y concreta, es una forma de resistencia.

El también presidente de la Agencia para el Intercambio Cultural Cuba–Italia ofreció dichas declaraciones a Prensa Latina a propósito de la realización del Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba en esta capital.

«Lo que esta aconteciendo hoy es la continuación de lo sucedido ayer, donde nos levantamos con miles de habaneros en una fecha tan significativa para demostrar que la Patria se defiende. En un momento tan sensible, donde la amenaza de una agresión armada es más clara que nunca, estamos apoyando al pueblo cubano», expresó Michele.

«Hoy, 28 días después del arribo del segundo convoy de ayuda humanitaria estamos aquí. Este no es un evento aislado, realmente sentimos la necesidad de unirnos», agregó.

Curto considera que afirmar que Cuba no está sola resulta insuficiente. «Muchas veces se dice que Cuba no está sola pero esa frase se queda corta. La isla tiene muchísimos amigos que somos una gran parte del mundo», acotó.

Asimismo hizo referencia a la necesidad de una mejor organización para mostrar esa solidaridad pues, aunque el país caribeño vive momentos duros, cuenta con un amplio apoyo internacional.

Michele se refirió además a su recorrido por las provincias orientales y a la llegada de la ayuda humanitaria, en especial para los damnificados del huracán Melissa, una labor que su organización ha venido realizando hace algunos meses.

«Nosotros venimos hasta aquí y vamos a recorrer Cuba completa. Yo siempre digo que para mí Cuba empieza en Maisí, porque gran parte de su historia también puede leerse desde este extremo. Cuando uno llega allí, se da cuenta de que esta es una tierra única, unida, leal, y que va a resistir».

Más allá de los recursos materiales, insiste en que el mayor valor del convoy radica en el acompañamiento humano. Asegura que la intención ha sido avanzar al mismo ritmo del pueblo cubano, compartir sus realidades y demostrar que, pese a las adversidades, existen caminos posibles.

«Este viaje ha sido muy significativo, porque ha sido una reacción popular, en parte espontánea y en parte organizada. Todos nosotros veíamos lo que se estaba haciendo contra Cuba. El bloqueo estadounidense no es nada nuevo pero lo que ha pasado recientemente es aún más cruel, más agresivo, y representa una amenaza muy concreta», aseguró.

«La convicción de que la Patria se defiende es más que una frase. Es hoy y ahora el momento de decir Yo soy Fidel, de defender juntos esta tierra que amo y considero como mía y de recordarle al imperialismo que, en efecto, no pasarán», concluyó.

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