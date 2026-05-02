Líder PSG empata y alimenta esperanzas del Lens en fútbol francés

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El líder del fútbol francés Paris Saint Germain (PSG) no pudo hoy pasar de un empate 2-2 como local ante el Lorient, resultado que alimenta la esperanza del Lens de arrebatarle el título.

En el Parque de los Príncipes de la Ciudad de la Luz, los rojiazules dejaron escapar la victoria ya en las postrimerías del partido de la jornada 32 —penúltima de la Ligue1—, en el cual el director técnico Luis Enrique mandó a la cancha una alineación alternativa, a solo cuatro días de la vuelta de las semifinales de la Champions frente al Bayern de Múnich.

Por los anfitriones marcaron Ibrahim Mbaye y Warren Zaïre-Emery en los minutos seis y 62, respectivamente, mientras que por el Lorient lo hicieron Pablo Pagis (12) y Tosin Alyegun (78).

La paridad dejó al PSG con 70 puntos en la cima del torneo, siete por delante del Lens, clubes que tienen un desafío pendiente de la fecha 29, el cual se celebrará el 13 de mayo. Aunque la balanza sigue inclinada hacia los vigentes campeones de Francia y de Europa, el Lens tendrá la oportunidad de seguir soñando en una temporada excepcional para los de “la Sangre y el Oro”, ya que si vencen esta noche al Nice se pondrían a solo cuatro puntos de los parisinos.

En el arranque este sábado de la penúltima jornada de la Ligue1, el Olympique de Marseille dijo adiós al podio y puso en peligro su presencia en algún torneo europeo en la próxima campaña tras caer 0-3 contra el Nantes, equipo penúltimo en la tabla y en riesgo de descenso.

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