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Cuba les abre el pecho y los abraza, Patria es humanidad, dijo hoy Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la comisión organizadora del 22 congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la bienvenida a los participantes en evento de solidaridad.

El miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) expresó en presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República, que agradece la presencia de más de 766 delegados de unas 150 organizaciones y 36 países que se dan cita en La Habana para ratificar que Cuba no está sola.

Mujeres y hombres de bien se levantan con Cuba para todos los tiempos en un mundo agitado, en una época convulsa, en un escenario multicrisis agravado por la del imperialismo estadounidense, comentó el líder sindical en el Palacio de Convenciones de La Habana, donde se desarrolla este sábado el encuentro internacional de solidaridad con Cuba.

Colina Rodríguez explicó que en el país se vive con orgullo y compromiso el año del centenario de Fidel, y ante la escalada contra Cuba se multiplica la resistencia creativa del pueblo, su legado antiimperialista guía la lucha, agregó que se encuentran en el proceso de actualización económica y social en Cuba y más de dos millones de trabajadores participaron en la construcción del anteproyecto de ley del código del trabajo.

En un plenario colmado de amigos solidarios que expresan su apoyo a la mayor de las Antillas Osnay Miguel dio las gracias por vencer el odio y la mentira y aseguró que la clase obrera marchará a la vanguardia para asegurar una Cuba con todos y para el bien de todos, denunció el bloqueo recrudecido, el cerco petrolero y las amenazas militares contra el país, estamos en el deber de lograr que la verdad de Cuba y la obra de su noble pueblo se conozca y traspase los muros de la desinformación, añadió.

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