Conjunto Folclórico de Cienfuegos: Cuba y su tradición

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Con el permiso de los ancestros y los más conocedores, esta comentarista se atreve a afirmar, una vez más, que el Conjunto Folclórico de Cienfuegos prestigia a la cultura cubana por razones artísticas y por la defensa a toda costa de las tradiciones ponderadas en el siglo pasado por el gran Fernando Ortiz.

Al sonar la última campanada del teatro Tomás Terry —previa al inicio del espectáculo— el público sintió suyo el canto a Eleguá, canto con el cual comienzan las ceremonias en la religión yoruba para que todo, todo vaya bien.

Música, baile, cantos, expresiones corporales, fuerza, compás, ánimo, todo convergió con elegancia, con respeto, con humildad y sabiduría favorecida por las constantes investigaciones de Bárbara Lamí, maitre y directora de la compañía dancística y de Dany Baró, bailarín que llegó al folclórico con el conocimiento popular y hoy resulta notable su evolución como coreógrafo y músico.

Alabanzas a Oggún y Ochosi; el recorrido musical para invocar a otras deidades como Changó y Obbatalá junto al desempeño de las vocalistas y el coro; además de la incursión de las bailarinas para interpretar la presencia de Oyá en la tierra apoyan la idea de una enseñanza constante, una preparación física adecuada y de que el estudio de los cantos para la correcta pronunciación demuestra el nivel interpretativo consagrado durante 26 años de sacrificio y dedicación.

Durante el estreno de Ará Okó —palabras que en yoruba refieren tierra de campo— sobresalieron la belleza del vestuario; el diseño de luces para acompañar la dinámica dancística de Oggún; la devoción eterna con todo y violín por la representación de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de los cubanos que tanto la aclaman en estos tiempos y la actuación impetuosa de Enzo Lázaro Quesada Beltrán para que disfrutáramos de la evolución de Yemayá, madre de todos los seres humanos.

El ascenso al escenario del teatro Tomás Terry, el Día Internacional de la Danza, concedió al Conjunto folclórico de Cienfuegos la mayor satisfacción por las horas de esfuerzo para salvaguardar la tradición, los misterios, las alegrías de las fiestas religiosas y para ponderar la cubanía de los jóvenes integrantes, profesionales unos y aficionados otros, pero al unísono, artistas valiosos de la cultura cienfueguera.

El público aplaudió y coincidió en que Ará Okó debe volver a convocar a los que ven en la danza una sana manera de instrucción espiritual.

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