El programa incluyó entrenamientos de las diferentes categorías del personal, con énfasis en las acciones de tropas y entidades. / Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez / 5 de Septiembre
El programa incluyó entrenamientos de las diferentes categorías del personal, con énfasis en las acciones de tropas y entidades.
Cienfuegos fortalece preparación defensiva en nuevo Día Nacional de la Defensa

Este sábado, la provincia de Cienfuegos desarrolló un nuevo Día Nacional de la Defensa, concentrado en  las actividades  del municipio cabecera, con el objetivo de estar preparados para enfrentar la guerra no convencional y una posible invasión.

Desde las  primeras horas, la presidenta del Consejo de Defensa Municipal, Yadira Pérez Negrín, presentó ante su homólogo provincial, Armando Carranza Valladares, la misión, objetivos y acciones planificadas para la jornada.

Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez / 5 de Septiembre
El programa incluyó entrenamientos de las diferentes categorías del personal, con énfasis en las acciones de tropas y entidades.

Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez / 5 de Septiembre
En la Empresa Militar Industrial Astilleros Centro se realizó un ejercicio práctico con la participación de la Brigada de Producción y Defensa, fuerzas de la Marina de Guerra Revolucionaria y Tropas Especiales.

Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez / 5 de Septiembre
Paralelamente, desde la Zona de Defensa de Pastorita evaluaron la cohesión de los órganos de dirección y mando de las diferentes estructuras defensivas.

Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez / 5 de Septiembre
Durante las conclusiones del evento, realizadas en la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez, Carranza Valladares denunció la reciente orden ejecutiva del presidente estadounidense, anunciada el 29 de enero, que declara una “supuesta emergencia nacional” para imponer aranceles comerciales a países que suministren petróleo a Cuba.

Carranza Valladares calificó el documento como basado en “una lista extensa de mentiras y acusaciones difamatorias”, destacando especialmente la calificación de Cuba como “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos, considerada “absurda” por las autoridades cubanas.

Las autoridades de la provincia enfatizaron que este tipo de acciones externas constituyen “motivos suficientes para estar preparados” y defender la soberanía nacional. El programa desarrollado permitió,  escalar nuevos peldaños en la preparación de sus hombres y mujeres para la realización de la guerra de todo el pueblo ante un posible agresor.

Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez / 5 de Septiembre
El Día Nacional de la Defensa forma parte de la preparación sistemática que realiza el sistema defensivo cubano para enfrentar cualquiera de las agresiones imperialistas contra la Revolución.

Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez / 5 de Septiembre
