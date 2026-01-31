sábado, enero 31, 2026
Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Nacional Noticias 

Intelectual condena política hostil de EEUU contra Cuba

Prensa Latina 0 comentarios , , , ,
La intelectualidad cubana está hoy junto a la Revolución y la patria, asegura la presidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), Marta Bonet, en respuesta a las nuevas medidas del gobierno estadounidense contra Cuba.

La víspera, varios creadores se congregaron en la sede nacional de la organización, en esta capital, para expresar su rechazo hacia la política hostil de Estados Unidos, en una jornada que titularon Con las armas de la razón y el arte.

Es un momento de reafirmación, donde nos hemos unido varios artistas de diferentes manifestaciones para dar la respuesta que merece el imperialismo yanqui ante tanta agresión, desidia y odio hacia nuestro pueblo, declaró Bonet en exclusiva a Prensa Latina.

Una vez más, estamos aquí con las armas de la razón y el arte, contra ese imperio que no ceja en su empeño, pero que no sabe que aquí hay un pueblo valiente y decidido a defender su soberanía, precisó.

El encuentro de este viernes en la Sala Villena de la Uneac reafirmó el carácter antimperialista de nuestros intelectuales, así como su disposición a proteger la cultura y soberanía de la nación.

Que nadie dude, si un día tenemos que estar en la primera trinchera de combate lo vamos a hacer, y no precisamente con las armas de la razón y el arte, advirtió Bonet.

Lo vamos a hacer con esas, más las armas que nos pongan en la mano para defender a la patria, concluyó la presidenta de la Uneac.

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

