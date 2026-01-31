Festival Jazz Plaza, continúa la fiesta en varias provincias de Cuba

El recital contará esta noche con las actuaciones de Dusha Connection Jazz Trío, de Austria, e Igor Butman & The Moscow Jazz Orchestra, procedentes de Rusia.

Mientras, la Nave 3 de Fábrica de Arte Cubano acogerá este sábado la presentación del estadounidense Aaron Goldberg junto a los músicos cubanos Oliver Valdés y Jorge Reyes.

Otra de las actividades a considerar este 31 de enero tendrá lugar en la Sala Tito Junco del Centro Cultural Bertolt Brecht, cuando suban a escena David Faya y Camino a Santiago (Cuba), Joost Lijbaart and Wolfert Brederode (Países Bajos) y Trevor Turla (Estados Unidos).

El Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes se suma a la celebración del jazz con un concierto especial, protagonizado por Kotryna & Sintergia Jazz Collective (Lituania/Cuba) junto al argentino Rodrigo Sosa y los cubanos Claudio González, El negro toca Trombón y Brebajeman.

Más conciertos promete el festival en otros escenarios de la capital cubana, entre ellos el Pabellón Cuba, la Sala Covarrubias del Teatro Nacional y el Museo Nacional de la Música.

Para beneplácito del público admirador del género y el evento están, además, las presentaciones en las provincias de Santiago de Cuba, Villa Clara y Holguín, las cuales acogen también destacadas creaciones de Cuba y del mundo.

La gala Selección de Maestros, a cargo del virtuoso pianista Roberto Fonseca, colocará este domingo el broche dorado a la edición 41 del Festival Internacional Jazz Plaza, en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional.

Será una oportunidad para homenajear a grandes personalidades del universo sonoro en Cuba, también para admirar lo hermoso del género y de un espectáculo que promete variadas sorpresas.