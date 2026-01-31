sábado, enero 31, 2026
Festival Jazz Plaza, continúa la fiesta en varias provincias de Cuba

El XLI Festival Internacional Jazz Plaza, presente en varias provincias de Cuba, reserva hoy el concierto Outside, un homenaje jazzístico al compositor y pianista francés Erik Satie, en la Sala Avellaneda del capitalino Teatro Nacional.

El recital contará esta noche con las actuaciones de Dusha Connection Jazz Trío, de Austria, e Igor Butman & The Moscow Jazz Orchestra, procedentes de Rusia.

Mientras, la Nave 3 de Fábrica de Arte Cubano acogerá este sábado la presentación del estadounidense Aaron Goldberg junto a los músicos cubanos Oliver Valdés y Jorge Reyes.

Otra de las actividades a considerar este 31 de enero tendrá lugar en la Sala Tito Junco del Centro Cultural Bertolt Brecht, cuando suban a escena David Faya y Camino a Santiago (Cuba), Joost Lijbaart and Wolfert Brederode (Países Bajos) y Trevor Turla (Estados Unidos).

El Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes se suma a la celebración del jazz con un concierto especial, protagonizado por Kotryna & Sintergia Jazz Collective (Lituania/Cuba) junto al argentino Rodrigo Sosa y los cubanos Claudio González, El negro toca Trombón y Brebajeman.

Más conciertos promete el festival en otros escenarios de la capital cubana, entre ellos el Pabellón Cuba, la Sala Covarrubias del Teatro Nacional y el Museo Nacional de la Música.

Para beneplácito del público admirador del género y el evento están, además, las presentaciones en las provincias de Santiago de Cuba, Villa Clara y Holguín, las cuales acogen también destacadas creaciones de Cuba y del mundo.

La gala Selección de Maestros, a cargo del virtuoso pianista Roberto Fonseca, colocará este domingo el broche dorado a la edición 41 del Festival Internacional Jazz Plaza, en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional.

Será una oportunidad para homenajear a grandes personalidades del universo sonoro en Cuba, también para admirar lo hermoso del género y de un espectáculo que promete variadas sorpresas.

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

