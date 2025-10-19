Silvio hizo vibrar de emoción al público uruguayo

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 22 segundos

Después de 13 años, el cantautor cubano Silvio Rodríguez colmó de emociones a los amantes de su extensa obra musical que asistieron las noches de este 17 y 18 de octubre al “Antel Arena”, de Montevideo, el propio escenario que, como era de esperar, fue abarrotado de público en ambas jornadas.

Junto a las cerca de 11 mil almas presentes en el concierto del sábado estuvieron el presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi la exvicepresidenta de ese país, Lucia Topolansky y el músico Rubén Rada, entre otras personalidades de la nación sudamericana.

El fundador del conocido Movimiento de la Nueva Trova inició su actuación con “Ojalá” una de las canciones emblemáticas de su repertorio. Luego vendrían otras también muy conocidas y no faltaron nuevas creaciones incluidas en su más reciente disco “Quería saber”.

Sin bien faltaron algunas de las composiciones clásicas, por razones obvias de tiempo, el detalle no hizo mella en el efecto emocional que genera ver a uno de esos artistas latinoamericanos que los uruguayos sienten muy cercanos y al que congratularon con prolongados aplausos en cada una de las entregas del trovador.

En estas actuaciones, el aclamado cantautor cubano estuvo acompañado, como ya es habitual, por magníficos músicos de probada calidad, como son Emilio Vega en el vibráfono, Jorge Aragón en el piano, Niurka González en flauta y clarinete, Jorge Reyes en el contrabajo, Rachid López en la guitarra, Maykel Elizarde en el tres, y Oliver Valdés en batería y percusión.

Este es el tercer país de la gira de Silvio Rodríguez por Latinoamérica. El periplo inició con un memorable concierto en la Escalinata de la Universidad de La Habana. Luego se presentó en Santiago de Chile y en Buenos Aires. Completan el programa los conciertos en Perú y Bogotá.

Tal y como lo había definido el reconocido cantautor, su presencia y encuentro con sus seguidores han sido “como ir a casa de viejos y queridos amigos”. Precisamente ese fue el sentimiento que ha experimentado el artista cubano por la acogida y la empatía a través de la música en lo que va de gira.

Previa a la actuación en el Antel Arena, Silvio visitó la casa de Lucía Polansky en Rincón del Cerro, donde la destacada luchadora compartió su vida sentimental con el expresidente del Uruguay y exguerrillero Tupamaro, José “Pepe” Mujica. Entre anécdotas y momentos muy emotivos, afloró el recuerdo sobre el Che Guevara y Salvador Allende.

Visitas: 18