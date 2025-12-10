Sheinbaum responde a amenaza de ataques de Trump: “Eso no se va a dar”

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 3 segundos

La presidenta mexicana responde a la amenaza de ataques de Trump, subrayando que México es un país soberano y nunca aceptará una intervención extranjera.

En respuesta a las declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien no descartó el martes un posible ataque a México en el marco de su supuesta operación militar contra el narcotráfico, Claudia Sheinbaum ha rechazado este miércoles tal escenario, aseverando que “eso no se va a dar”.

Ha subrayado que esa opción no se llevará a cabo “porque no es necesario”, en primer lugar; en segundo lugar, “porque somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera”; y, en tercer lugar, porque México ya cuenta con “un acuerdo con Estados Unidos en materia de seguridad”.

“No necesitamos contestar a cada declaración del presidente Trump. Él tiene su pensamiento, en muchas cosas no estamos de acuerdo, pero siempre buscamos la mejor relación entre México y Estados Unidos, y hasta ahora ha sido muy respetuoso”, ha agregado en su habitual conferencia de prensa.

En una entrevista con el medio estadounidense Político, Trump no descartó emprender acciones militares contra México y Colombia, siguiendo la fuerte campaña de agresiones que lleva a cabo en el Caribe, cerca de Venezuela.

Estas amenazas veladas emergen en el marco de la ofensiva militar estadounidense en curso en el Pacífico y el Caribe, cerca de las costas venezolanas, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.

Desde el 2 de septiembre, EE.UU. ha atacado al menos 22 supuestas narcolanchas, matando al menos a 87 personas, en intervenciones que han sido catalogadas por la ONU, varios países y las organizaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales.

Venezuela, por su parte, considera estas maniobras como una agresión armada dirigida a imponer un cambio de régimen y denuncia que el verdadero objetivo es apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.