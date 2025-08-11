Sheinbaum ofrece recibir en México a niños huérfanos de Gaza

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 52 segundos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que está abierta la posibilidad de que México reciba a niños que han quedado huérfanos en Palestina debido al conflicto en Oriente Medio.

“Si es necesario por supuesto que sí, México siempre va a estar abierto”, afirmó la mandataria en conferencia de prensa, después de ser cuestionada sobre la propuesta que realizó el senador Gerardo Fernandez Noroña para otorgarle un asilo a los menores.

“Siempre que tenga que ver con asuntos humanitarios México abrirá la puerta”, coincidió Sheinbaum, quien le encargó un análisis del tema a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al canciller Juan Ramón de la Fuente.

La presidenta suele recordar que el refugio a poblaciones perseguidas forma parte de la política exterior mexicana, ya que este país así actuó, por ejemplo, con los exiliados españoles durante la dictadura de Francisco Franco o con las miles de personas que huyeron de las dictaduras sudamericanas en los años 70.

De acuerdo con datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), alrededor de 17.000 niños han quedado huérfanos en Palestina debido a los ataques israelíes. “Los niños representan aproximadamente la mitad de los casi dos millones de habitantes de Gaza que se han visto obligados a abandonar sus hogares y buscar refugio en otros lugares”, señaló el organismo.

Además, por lo menos 100 niños gazatíes han muerto de hambre y otros 90.000 no tienen alimentos suficientes para sobrevivir.

Visitas: 4