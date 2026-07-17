Senador estadounidense presenta proyecto para ampliar sanciones contra Rusia

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El senador demócrata de Estados Unidos Richard Blumenthal presentó un proyecto de ley actualizado sobre sanciones contra Rusia, elaborado con la participación del fallecido legislador Lindsey Graham, informó la agencia rusa TASS.

La iniciativa contempla nuevas restricciones contra el presidente ruso, Vladímir Putin; integrantes de la alta dirección político-militar del país; empresarios; empresas estatales y compañías extranjeras que, según los legisladores estadounidenses, respaldan la industria de defensa rusa.

El documento también propone incluir en una lista de sanciones a varios bancos rusos y a los principales proyectos energéticos de la nación euroasiática.

Además, los congresistas plantean imponer aranceles del 100% a los cinco mayores compradores de recursos energéticos rusos, así como a cinco Estados que, de acuerdo con la propuesta, contribuyen a que Rusia evada las sanciones occidentales en el sector energético.

El proyecto retoma una iniciativa impulsada anteriormente por Lindsey Graham, senador republicano fallecido e incluido por Rusia en su lista de terroristas y extremistas.

De aprobarse, la legislación ampliaría el alcance de las medidas económicas y financieras contra Moscú, en el marco de la política de presión de Washington sobre Rusia por el conflicto en Ucrania.

(Con información de TASS)

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