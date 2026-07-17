México desarticula mayor red de contrabando de combustible desde EEUU









El esquema ilícito, entre cuyos presuntos líderes se encuentra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo (1989-1995), habría causado un daño al fisco superior a los cuatro mil millones de pesos (228 millones 301 mil 320 dólares).

La investigación permitió obtener 25 órdenes de aprehensión, entre ellas la de Ruffo, del opositor Partido Acción Nacional, ya cumplimentada, además de otras tres.

Godoy refirió que esta organización realizaba acciones consistentes en “introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas”, y estaba integrada por “estructuras empresariales, financieras, aduaneras y logísticas”.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) “logró identificar la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”, aseguró.

Según agregó, esta organización “utilizaba carros tanque de ferrocarril para desarrollar sus operaciones” y, para ello, operaba mediante una empresa relacionada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por el exgobernador, detenido ayer en Ensenada.

Los combustibles provenían de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, y eran distribuidos principalmente en los estados de Coahuila, Durango y Zacatecas.

Acorde a las indagatorias, “la red declaraba sólo 10 por ciento de la capacidad real de cada carrotanque de ferrocarril”.

Como parte de las acciones, las autoridades inhabilitaron uno de sus principales centros de operación y localizaron decenas de carrotanques ferroviarios en Saltillo, Coahuila; Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en el estado de San Luis Potosí.

Asimismo, descubrieron un perjuicio millonario al fisco derivado de la importación ilegal de aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustible, para lo cual se habrían utilizado 162 carrotanques de ferrocarril.

El análisis también identificó movimientos por más de tres mil 75 millones de pesos (175 millones de dólares) a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, así como operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares.

Entre enero y julio de 2025, la organización habría realizado cuatro mil 238 operaciones de importación por medio de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas, lo que permitió estimar un perjuicio a Hacienda superior a los cuatro mil millones de pesos (228 millones de dólares).