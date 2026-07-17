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Hospital Faustino Pérez inicia instalación de sistema fotovoltaico.
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Energía del sol fortalece la salud: Hospital Faustino Pérez inicia instalación de sistema fotovoltaico

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El Hospital Faustino Pérez de Matanzas comenzó la primera fase de instalación de un sistema fotovoltaico de 20 kW, reafirmando su papel como referente de innovación tecnológica, cooperación internacional y compromiso profesional.

El proyecto, posible gracias al apoyo del Grupo Matanzas‑SuizaAndreas Osterwalder y la colaboración de mediCuba‑Suiza, se enmarca en más de tres décadas de cooperación que han fortalecido el sistema de salud matancero mediante la entrega de tecnologíaequipamiento médico, formación especializada y ayuda humanitaria.

Con una generación estimada de 23 652 kWh anuales, el sistema permitirá respaldar áreas estratégicas del hospital, en línea con la prioridad nacional de fortalecer la resiliencia sanitaria frente a los desafíos energéticos. La instalación estuvo a cargo de especialistas de la Empresa de Automatización Integral CEDAI, perteneciente al Grupo Empresarial GELECT, reconocida por su experiencia en automatización y eficiencia energética desde 1978.

El viceministro de Salud Pública, Julio Guerra, destacó recientemente la importancia de estos proyectos, que permitirán energizar quirófanosservicios de urgencias y unidades de cuidados intensivos, garantizando atención médica continua y de calidad.

La incorporación de este sistema se suma a una cooperación sostenida entre Cuba y Suiza, que ha dotado al hospital de modernos equipos de radiologíaultrasonidogastroscopiacolonoscopiabroncoscopiamonitores e insumos médicos, fortaleciendo especialidades estratégicas y técnicas de avanzada.

En un contexto donde las energías renovables son prioridad para el sistema nacional de salud, el Hospital Faustino Pérez se consolida como institución pionera en soluciones sostenibles que protegen la asistencia médica y elevan la calidad de los servicios.

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