Díaz-Canel denuncia el regreso de un macartismo peligroso y la amenaza de la ultraderecha global

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El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, alertó sobre el resurgimiento de una nueva y más peligrosa versión del macartismo en Estados Unidos, con una amenazante proyección transnacional.

En una serie de mensajes publicados en su perfil oficial de la red social X, el mandatario cubano advirtió que este fenómeno, lejos de ser un eco del pasado, se manifiesta con renovada fuerza. «Una nueva y más peligrosa versión del macartismo está de regreso en Estados Unidos», sentenció el Presidente.

Según el jefe de Estado cubano, esta corriente política promueve alianzas de ultraderecha que rememoran los capítulos más oscuros de la historia. «Con amenazante proyección transnacional, se promueven alianzas de ultraderecha que recuerdan al fascismo hitleriano o la tenebrosa Operación Cóndor, para arremeter contra una supuesta “izquierda radical” global», denunció Díaz-Canel en su publicación . De esta manera, el mandatario establece un paralelismo histórico con el nazismo y los regímenes dictatoriales del Cono Sur, advirtiendo sobre la gravedad de la situación actual.

La interrogante planteada por el Presidente es clara: «¿Se buscan pretextos como justificación para nuevos atropellos y mayores agresiones?» . Para el líder cubano, la respuesta la da la propia naturaleza belicosa e imperialista de la derecha.

En un contraste directo con quienes se autodenominan defensores del orden, Díaz-Canel calificó a la derecha imperial y sus acólitos como los verdaderos y peligrosos radicales, responsabilizándolos de una larga lista de crímenes. «Peligrosamente radicales son la derecha imperial y sus acólitos, responsables, entre otros crímenes, de: Genocidio en Gaza; Asesinatos extrajudiciales; Cacería, tortura y asesinato de migrantes; Bombardeo a escuela de niñas en Irán; Genocida bloqueo al pueblo cubano», enumeró el mandatario .

El Presidente concluyó su reflexión con una advertencia sobre la naturaleza misma del sistema que critica. «La lista es interminable. El verdadero peligro para la humanidad es la filosofía del despojo que dicta las acciones de guerra de la ultraderecha transnacional», sentenció Díaz-Canel, poniendo el foco en el motor económico y depredador que, a su juicio, mueve a esta facción política.

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