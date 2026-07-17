Unión Eléctrica prevé déficit de 2 290 MW durante el horario pico de este viernes

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El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) mantiene afectaciones en el servicio eléctrico este 17 de julio debido al déficit de capacidad de generación, informó la Unión Eléctrica (UNE).

Durante la jornada de ayer se registraron interrupciones durante las 24 horas del día y la afectación continuó en el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de generación alcanzó los 2 321 MW a las 21:30 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos aportó 4 641 MWh, con una potencia máxima entregada de 651 MW durante el horario de mayor aprovechamiento de esta fuente renovable.

A las 06:00 horas de este viernes, la disponibilidad del SEN era de 940 MW, frente a una demanda de 2 710 MW, lo que provocaba una afectación de 1 770 MW. Para el horario de la media se estima una afectación de 1 600 MW.

En estos momentos se encuentran fuera de servicio por averías las unidades 6 y 8 de la Central Termoeléctrica (CTE) Mariel, la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 3 de la CTE Renté.

Además, permanecen en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica ascienden a 307 MW.

Para el horario de máxima demanda de este viernes se estima una disponibilidad de 940 MW y una demanda máxima de 3 200 MW, lo que representa un déficit de 2 260 MW. De mantenerse las condiciones previstas, la afectación podría alcanzar los 2 290 MW en ese periodo.

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