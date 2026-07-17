México sin daños hasta el momento por sismo de magnitud 7,4

“Luego del sismo magnitud 7,4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes”, expresó.

A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, la jefa del Ejecutivo informó que la Secretaría de Marina recomienda no acercarse a esas playas en las próximas seis horas por riesgo de tsunami, al tiempo que enfatizó en la importancia de seguir las recomendaciones de Protección Civil.

“Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos en territorio para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas. Continuaremos con la información”, añadió.

Según el Servicio Sismológico Nacional, el epicentro del movimiento telúrico, ocurrido a las 08:48 hora local y a 10 kilómetros de profundidad en el océano Pacífico, se localizó a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en Chiapas.

Además de ese temblor, al cual siguieron varias réplicas, en la última hora se produjeron otros sismos al suroeste de Huixtla, también en Chiapas, de magnitudes entre 5,1 y 6,8.