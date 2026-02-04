Rusia y China por un desarrollo progresivo en vínculos bilaterales

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 52 segundos

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, exaltó hoy que las relaciones de su país con China se desarrollan de manera progresiva en todas las esferas, pese al complejo escenario internacional.

“Quisiera asegurarle una vez más nuestro firme apoyo a todos nuestros esfuerzos conjuntos para garantizar la soberanía y la seguridad de nuestros dos países, su prosperidad socioeconómica y su derecho a elegir su propio camino de desarrollo”, detalló el jefe de Estado ruso a su homólogo chino, Xi Jinping, durante la ya acostumbrada videoconferencia de inicios de año.

A juicio del mandatario del gigante euroasiático, «la asociación integral y la interacción estratégica entre Moscú y Beijing son de carácter ejemplar».

En ese contexto, Putin recordó que este 2026 se cumplen 25 años del Tratado de buena vecindad, amistad y cooperación, establecido entre ambas naciones el cual constituye un documento fundamental para los vínculos bilaterales.

Su implementación responde a los intereses fundamentales de los pueblos de los dos países, contribuye al fortalecimiento de la interacción integral global entre Rusia y China y a la mejora del bienestar de los ciudadanos, acotó el líder ruso.

Putin añadió además que la cooperación económica siguió creciendo de forma sostenida el pasado año.

“A pesar de un ligero descenso, diría incluso una corrección en los indicadores, el volumen de comercio superó cómodamente la marca histórica de los 200 mil millones de dólares por tercer año consecutivo” especificó.

Asimismo, resaltó que el gigante euroasiático constituye un proveedor líder de recursos energéticos para China, corroborando que la alianza en este rubro es mutuamente beneficiosa y verdaderamente estratégica.

Participamos activamente en el diálogo sobre energía nuclear con fines pacíficos y promovemos proyectos de alta tecnología, incluyendo la industria y la exploración espacial. Según nuestros datos, el comercio agrícola ha crecido más del 20 por ciento, detalló Putin.

Igualmente, comentó el auge de los intercambios humanitarios, con especial mención en los proyectos culturales mediante los cuales se realizaron más de 400 iniciativas que despertaron un genuino interés entre los ciudadanos de ambos países.

El presidente ruso exaltó además el progreso en el sector educativo con el cual se benefician más de 56 mil estudiantes chinos que cursan carreras en los centros de la nación eslava, mientras más de 21 mil educandos rusos se preparan en China.

En otros tópicos Putin expresó la disposición de sostener la unión estratégica con Beijing, pues a su juicio las dos naciones juegan un papel clave en el curso de varios organismos internacionales.

“Estamos dispuestos a mantener la más estrecha coordinación en temas globales y regionales, tanto al nivel bilateral como en todas las plataformas multilaterales como la ONU, el Brics, la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y otras. El tándem de Rusia y China desempeña un papel clave en muchos aspectos”, sentenció.

Durante la conversación, el mandatario ruso elogió aparte “los sólidos resultados prácticos de la presidencia china en la OCS, que culminó con la cumbre de Tianjin”, celebrada del 31 de agosto y al 1 de septiembre de 2025.

Según el calendario chino, hoy se conmemora el Establecimiento de la Primavera, o Lichun, que marca el fin de las heladas y el comienzo de la renovación y un nuevo ciclo en la naturaleza. Y para las relaciones ruso-chinas, cualquier época del año es primavera, remarcó Putin.

Visitas: 0