El desprecio creciente de la comunidad artística a Trump

La repulsa de varios artistas a Trump, el pasado domingo, durante la ceremonia de los 68 Premios Grammy, representa solo el más reciente episodio de un libreto, cada día más gordo, de rechazo a las políticas fascistas implementadas por la actual administración.

Creadores estadounidenses, de las más diversas manifestaciones culturales, están echando una batalla tras otra por el futuro de su país y del resto del mundo, mediante una actitud comprometida, con un criterio muy claro sobre dónde se sitúa el centro de gravedad del mal. Algunos artistas cobardes, o equivocados, de allí u otros países, debieran seguir su ejemplo de valentía, su señal de lucidez.

«Nadie es ilegal en tierras robadas (…) siento que simplemente necesitamos seguir luchando, alzando la voz y protestando; nuestras voces realmente importan, y la gente importa», exclamó Billie Eilish, al aceptar, junto a su hermano Finneas, el Grammy a la Canción del Año, por Wildflower.

Y estas fueron las palabras de Bad Bunny, quien recibió el lauro al Álbum del Año, por Debí tirar más fotos: «Antes de darle gracias a Dios, voy a decir: fuera ice. No somos salvajes, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses».

Durante la gala celebrada en Los Ángeles se alzaron otras voces de rechazo, comenzando por la del presentador Trevor Noah, amenazado de demanda por parte de un presidente que también fue atacado, sin miramientos, en los Globos de Oro, en enero.

En la alfombra roja de estos lauros, el actor Mark Ruffalo efectuó una descripción radiográfica del jefe de la administración yanki, a quien calificó como el peor ser humano del mundo, alguien que miente e invadió ilegalmente a un país latinoamericano, un delincuente convicto, un violador convicto y un pedófilo.

Interrogado en torno a su insignia be good, la cual destacaba sobre su traje de gala, el relevante intérprete estadounidense afirmó: «Esto es por ella (aludía a Renee Nicole Good, poeta madre de tres hijos, baleada inmisericordemente en su auto por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ice, el 7 de enero en Minneapolis). Esto es por la gente en Estados Unidos que está aterrorizada. Sé que soy uno de ellos».

Justo a los asesinados por ice en las arterias de la ciudad de Minnesota dedicó el célebre músico Bruce Springsteen su canción Las calles de Minneapolis, difundida hace escasos días. La semana anterior el artista escribió en sus redes sociales que el tema iba dirigido «a la gente de esa ciudad, a los migrantes y a la memoria de Alex Pretti y Renee Nicole Good. La canción es una respuesta al terrorismo de Estado que asola esta urbe», añadió.

En términos similares se manifestaron, de forma paralela, Lady Gaga y diferentes artistas norteamericanos.

Muy conocidas son las fuertes posiciones antitrumpistas de Meryl Streep, Richard Gere, George Clooney, Robert de Niro, y otras estrellas cinematográficas. El protagonista de Taxi Driver no pierde la oportunidad de exponer en público la catadura moral del mandatario, por quien no oculta su total desprecio.

El sentir de Natalie Portman resume el de muchos de sus colegas: «Lo que está pasando en nuestro país es absolutamente horrífico. ice y Trump son lo peor de lo peor de la humanidad».

Más de 400 personalidades del mundo del espectáculo firmaron una carta abierta al Presidente, tras la cancelación, en septiembre pasado, del show de Jimmy Kimmel, en la cadena ABC, repuesto ante la presión de figuras como Tom Hanks, Jennifer Aniston, Ben Affleck, Ben Stiller, Pedro Pascal, Michael Keaton o Martin Short.

Y decenas de músicos han disentido del uso de sus canciones, sin permiso, por parte del Presidente, como «propaganda para políticas deshumanizantes».

La ola de repudio no cesa entre la comunidad artística, crece por día y condensa el malestar de la cultura local ante la política de exterminio, miedo y mentiras del «criminal y dictador», cual lo calificase el comediante Jimmy Fallon.

