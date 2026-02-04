Epstein: el hacker y el chantaje

Compartir en

El delincuente sexual Jeffrey Epstein, quien por años lideró una red que involucró a personalidades de la política, el mundo empresarial y el espectáculo, tenía un pirata informático a sueldo dedicado a recopilar información para tener poder sobre ricos e influyentes con los que se relacionaba e, incluso, vender datos a Gobiernos extranjeros.

La revelación apareció en la última partida de archivos del caso (tres millones de páginas de documentos, junto con más de 2 000 vídeos y 180 000 imágenes referentes sobre el pederasta y su círculo) liberada a finales de enero.

Entre estos archivos había uno en que se habla de un pirata informático a sueldo del magnate. El documento de inteligencia data de finales de noviembre de 2017 y fue facilitado al FBI por un informante confidencial.

Todas las menciones al nombre del hacker están tachadas en el PDF publicado, por lo que su identidad no ha sido confirmada oficialmente, aunque varias fuentes apuntan a un ciudadano italiano especializado en la detección de vulnerabilidades en dispositivos iOS, BlackBerry y el navegador Firefox.

Según esas fuentes, el hacker italiano era conocido por desarrollar exploits de día cero (software o fragmento de código que aprovecha un error o vulnerabilidad de una aplicación o sistema para provocar un comportamiento involuntario o imprevisto, generalmente con fines maliciosos), y vendía la información obtenida a Gobiernos, llegando a obtener montos millonarios por esas transacciones.

En el documento que contiene la revelación, se señala que un informante confidencial reveló al FBI en 2017 que Jeffrey Epstein, fallecido en prisión en 2019 en circunstancias que siguen generando dudas sobre la versión oficial de suicidio, contaba con un hacker personal.

Varias de las fuentes dijeron que el FBI no respondió a solicitudes de comentarios sobre la revelación.

