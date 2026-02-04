Reiteran en Vietnam firme solidaridad con Cuba ante escalada de EEUU

Compartir en

La Unión de Organizaciones de Amistad (VUFO, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Amistad Vietnam-Cuba patentizaron hoy su firme solidaridad con el pueblo cubano ante la escalada del cerco económico estadounidense.

En un mensaje difundido en Hanoi ambas entidades dijeron estar al tanto de los recientes acontecimientos relacionados con la orden ejecutiva firmada recientemente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que autoriza la aplicación de medidas arancelarias contra productos exportados por países que suministren petróleo a la Isla.

“Expresamos nuestra profunda preocupación ante los posibles impactos que dicha orden ejecutiva pueda ocasionar en la situación económico-social de Cuba, en particular en el sector energético y en la vida cotidiana del pueblo cubano”, señala la declaración.

Manifiesta asimismo que la garantía de las condiciones básicas de vida de la población, incluida la seguridad energética, constituye una cuestión humanitaria que merece la atención y el tratamiento responsable de la comunidad internacional.

El mensaje reafirma también el compromiso de continuar acompañando al pueblo cubano mediante el fortalecimiento de los intercambios de experiencias de desarrollo y entre sus ciudadanos, la cooperación humanitaria, y la intensificación de los vínculos entre organizaciones sociales, empresas y localidades.

“Confiamos en la voluntad, la entereza y la unidad del pueblo cubano para superar los desafíos y seguir construyendo un país en paz, estable y en desarrollo”, subraya el documento.

En otra de sus partes la misiva destaca su alta valoración ante la postura consecuente del Gobierno de Cuba al reafirmar su disposición a mantener el diálogo con las partes involucradas y ratifica que “el uso de la fuerza o las medidas de bloqueo y sanciones no pueden resolver las diferencias entre los Estados”.

Estas disconformidades deben abordarse mediante el diálogo pacífico, sobre la base del respeto mutuo y en consonancia con el derecho internacional, recomienda antes de insistir en que la conversación y la cooperación constituyen el camino para reducir tensiones, generar confianza y aportar beneficios concretos a los pueblos.

El mensaje de VUFO y la Asociación de Amistad Vietnam-Cuba reitera además la exhortación al Gobierno de Estados Unidos a levantar de inmediato las medidas de bloqueo y sanciones unilaterales contra Cuba y a dar pasos encaminados al diálogo y al mejoramiento de las relaciones bilaterales.

Igualmente, llama a la comunidad internacional a continuar prestando atención y a promover iniciativas de colaboración constructiva, en beneficio común de los pueblos y en favor de un mundo de paz, cooperación y desarrollo sostenible.

En recientes declaraciones a la prensa la portavoz de la Cancillería Pham Thu Hang manifestó que Vietnam está profundamente preocupado por la nueva medida de Estados Unidos de imponer aranceles adicionales a los productos de los países proveedores de petróleo a Cuba.

Esta decisión, consideró la vocera, “afectará gravemente las actividades económicas y sociales y la vida del pueblo cubano”.

