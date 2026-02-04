Avanza Cuba en el uso de la Inteligencia Artificial para la predicción y tratamiento de enfermedades cardiovasculares

Compartir en

Presentan resultados preliminares de un proyecto en el área de la cardiología que desarrollan especialistas cubanos con el empleo de la IA. Nuevo encuentro del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con expertos y científicos para temas de salud.

Los primeros resultados, preliminares, del uso de la Inteligencia Artificial en la predicción y atención de enfermedades cardiovasculares ocuparon el encuentro de esta semana del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con expertos y científicos para temas de salud.

La investigación, en desarrollo desde hace dos años, es fruto de la colaboración de especialistas del Hospital Hermanos Ameijeiras, de la Universidad de La Habana, del Parque Científico Tecnológico de La Habana, de entidades de Biocubafarma como Combiomed, y de otras instituciones.

El proyecto, denominado CARDENT, es uno de tres que desarrollan expertos y científicos cubanos en áreas fundamentales como el desorden de movimiento y análisis de temblores, como Parkinson, enfermedades seniles y enfermedades neurodegenerativas, y otro dedicado a la captación de imágenes multimodales por rayos X.

El Doctor en Ciencias Ernesto Estévez Rams, profesor de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana y Miembro de Mérito de la Academia de Ciencias de Cuba, señaló que las iniciativas constituyen proyectos científicos y de innovación para desarrollar tecnologías basadas en análisis de datos e IA que conduzcan a servicios médicos mejorados y tecnologías clínicas según el estado actual del arte a nivel internacional.

En un preámbulo a la presentación sobre los resultados preliminares del proyecto dedicado a enfermedades de su especialidad, el eminente cardiólogo Juan Prohías Martínez, Doctor en Ciencias y jefe del Grupo Nacional de Cardiología, recordó que estas enfermedades son la primera causa de muerte en Cuba desde hace más de 20 años y la segunda en pérdida de años de vida potencial, después del cáncer; encabezan, además, la primera causa de mortalidad precoz en personas de entre 30 y 69 años de edad.

El Dr. C. Prohías Martínez, con una larga experiencia en ese campo, ponderó el impacto trasnformador que tendrá la Intelegencia Artificial (IA), a pesar de ser una tecnología relativamente reciente, en el diagnóstico temprano de estas enfermedades, en la previsión de eventos y en la generación de algoritmos para alcanzar tratamientos médicos personalizados.

En la presentación del proyecto CARDENT, sobre la aplicación de la IA en enfermedades cardivasculares, el Dr. C. Estévez Rams subrayó el impacto que ya está teniendo la IA en la medicina.

Fue consenso entre el Presidente de la República y los expertos y científicos para temas de salud, que estas tecnologías no sustituyen al especialista; sin embargo, una médica o un médico está obligado hoy a dominar la IA.

En la presentación de su ponencia, Estévez Rams detalló el impacto de la IA en la clasificación, monitoreo y modelaje de enfermedades cardiovasculares.

Refirió el trabajo que se está realizando para dotar a Cuba de tecnologías propias en áreas como la reconstrucción de señal, el filtrado basado en IA, la codificación y el análisis de la información, entre otras.

Nuestro objetivo, señaló, no es ser usuarios de tecnologías, sino, ser desarrolladores de tecnologías propias, incluyendo la Inteligencia Artificial.

Entre las fortalezas de Cuba para alcanzar resultados en esta esfera, destacó, entre otras muchas, la robustez de nuestro sistema de salud, su prestigio internacional, su participación en redes internacionales de salud, incluido la colaboración médica; así como su capacidad para reunir datos relevantes en múltiples temas de salud y enfermedades, y el de disponer de especialistas de nivel mundial en muchas áreas de la medicina.

El científico remarcó el impacto que tendrá el uso de la Inteligencia Artificial en nuestro sistema de salud y por ende en el incremento de la calidad de vida de la población. Permitirá alcanzar, enfatizó, un estadio superior en la salud preventiva, el desarrollo de nuevos dispositivos y la creación de nuevos servicios.

Además de estas y otras oportunidades a las que se está abriendo el Sistema Nacional de Salud con la acelerada introducción de la IA, con base en proyectos propios, el Dr. C. Estévez Rams insistió en la necesidad de una estrategia de formación que incluya la capacitación de médicos y tecnólogos en el uso de la IA y el empleo de esta en sus prácticas cotidianas, la capacitación del personal de soporte de salud, la incorporación de elementos de la IA en los currículos de las escuelas de medicina y su incorporación a los procesos formativos.

EN CONTROL LAS ARBOVIROSIS

En el encuentro de esta semana del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con expertos y científicos para temas de salud, se informó sobre la situación actual de las arbovirosis.

La doctora Carilda Peña García, viceministra de Salud Pública, informó que el canal endémico del Síndrome Febril en el país se encuentra en éxito, con una disminución de los casos en la última semana y sin que ninguna provincia reporte un incremento. Los casos confirmados y sospechosos tanto de Dengue como de Chikungunya siguen a la baja.

La tendencia fue confirmada por el Dr. C. Raúl Guinovart Díaz, director de Ciencia y Técnica de la Universidad de La Habana, al presentar los modelos matemáticos para interpretar el comportamiento de las arbovirosis en el país.

Reiteró que se avanza en el control definitivo de la ola de epidemia, aunque exhortó a no descuidar los trabajos de control de vectores, para evitar un repunte en el verano.

