Rusia por ampliar nexos con América Latina y el Caribe

Kosachev, quien encabeza la delegación de la nación euroasiática que asiste en condición de observadora a la 39 Asamblea Ordinaria del Parlatino, con sede en Panamá desde 2008, ofreció una conferencia de prensa en la que explicó sus primeros contactos bilaterales con cinco países.

A preguntas de Prensa Latina, el experimentador legislador precisó que sostuvieron fructíferos encuentros con diputados de Venezuela, Paraguay, Dominicana, Colombia y México; listado que podría ampliarse este viernes, cuando además espera ser recibido por el presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) Rolando González.

De otra parte no desestimó reuniones de este tipo con representantes de la Asamblea Nacional (parlamento) de Panamá, aún por confirmarse.

Al respecto, Kosachev explicó que es comprensible que los países representados en el Parlatino tengan diversas posiciones en su acercamiento a Moscú, aunque ratificó que en el caso de su país existe la disposición de sostener vínculos con todas la naciones de la región que así lo estimen .

Después de los acontecimientos en Ucrania en 2014 y la operación militar especial lanzada por Rusia en 2022, unos 49 países del orbe acordaron sanciones unilaterales contra Moscú, ninguno de ellos latinoamericano o caribeño, agregó.

A su juicio, esto abre oportunidades de desarrollar la cooperación más profunda, aunque admitió no estar satisfechos con el estado actual de las relaciones con esta importante región.

Fue enfático cuando indicó que desde el punto de vista geográfico Rusia está más lejos, mientras Estados Unidos se encuentra más cerca.

También apuntó que luego que Washington retomara la Doctrina Monroe, algunos Estados de América Latina y el Caribe se han encontrado en una posición más difícil.

En ese sentido apuntó las diferencias que existen en la política exterior de su país y la norteña nación.

En nuestro caso de manera absoluta se respeta la soberanía de los socios, renunciamos a todo acto de injerencia en los asuntos internos y los nexos se construyen con apego a los principios de igualdad, subrayó.

Esas condiciones permiten sostener y ampliar las relaciones tanto en el plano bilateral como multilateral, acotó.

Para Kosachev, mientras más soberano sea un Estado latinoamericano se podrá avanzar más en sus vínculos bilaterales con Rusia, pues esa condición les permite desarrollar los intereses nacionales propios.

Apreciamos, dijo, desde el Occidente y Estados Unidos una gran presión con el objetivo de reducir la soberanía de naciones y de toda la región latinoamericana y caribeña.

En ese sentido, indicó que todo Estado tiene el derecho a desarrollar su política exterior pero cualquier concesión en cuanto a su soberanía al fin y al cabo reduce las posibilidades de defender su propios intereses.

Interpelado sobre el rol de los parlamentos en el mantenimiento de América Latina y Caribe declarada en 2014 como Zona de Paz, Kosachev opinó que la compleja situación actual abre más espacio para la contribución de los legislativos en la solución de controversias.

Para Rusia no existe obstáculo alguno para este tipo de conversaciones, agregó ; y puso como ejemplo que en estos momentos una delegación del parlamento ruso se reúne en Washington para sostener conversaciones oficiales bilaterales.

Tal como lo expresé la víspera al intervenir en el pleno de la 39 Asamblea del Parlatino, dijo, no hay temas excluyentes por difíciles que sean, como el de la situación con Ucrania que suscita dudas y cuestionamientos.

Kosachev, concluyó que su presencia en el istmo, tras nueve años de pausa en sus relaciones con el Parlatino, responde a esa voluntad de rescatar y consolidar los nexos de Rusia con América Latina y el Caribe.