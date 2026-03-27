Remodelación de Gobierno y Plan Anticrisis en España

La salida de María Jesús Montero, quien se presentará como candidata a las elecciones de Andalucía de mayo próximo, obligó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a realizar cambios en su gabinete.

Carlos Cuerpo es un ministro con prestigio al frente de la cartera de Economía, la cual seguirá llevando desde la vicepresidencia primera del Ejecutivo. Su perfil por lo general es respetado por el sector empresarial.

Sin embargo, ha discrepado varias veces con la vicepresidenta segunda, Yolanda Diaz, quien es la ministra del Trabajo, por temas como la reducción de la jornada laboral.

Después de comunicárselo al rey Felipe VI.

Sánchez informó del nombramiento de Cuerpo, valorado como uno de los más destacados economistas del país, seguirá a cargo de Economía, Comercio y Empresa.

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo nombró al nuevo ministro de Hacienda, será Arcadi España, hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial.

Sánchez se deshizo en elogios sobre María Jesús Montero, quien durante casi ocho años “de trabajo incansable al servicio de España. es una de las mejores políticas -para mí, la mejor política que he conocido- y ha sido un pilar fundamental en este Gobierno”.

El gobernante, precisamente, resaltó esta semana que los cimientos de la economía son “sólidos” y valoró el dato publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que confirma un crecimiento del 2,8% en 2025, el doble que el conjunto de la Unión Europea (UE).

En esa línea, mencionó el “cambio estructural sin precedentes” de la economía, con los 343 hitos cumplidos de reformas ligadas a los fondos Next Generation, apostando por el capital humano, la transformación energética y el impulso de la ciencia, la innovación y la digitalización.

Respecto al Plan Anticrisis, aprobado ayer por mayoría en el Congreso de Diputados, recalcó que “es aquí, y ahora, cuando se demuestra el sentido de Estado y el verdadero patriotismo”, ya que “no hay mayor muestra de patriotismo que contribuir, con el voto, a aliviar a millones de hogares.

El paquete de medidas rebaja los impuestos sobre la electricidad hasta en un 60 por ciento, al reducir el IVA, que pasará del tipo general (21 por ciento) al reducido (10%).

En cuanto al gas y los carburantes, en el primer caso se baja del 21% al 10% del IVA el gas natural, los ‘pellets’ y leña, con la congelación del precio máximo de venta del butano y propano.

De los carburantes, igual del 21% al 10% del IVA de gasóleo, gasolina e hidrocarburos, junto con la reducción del impuesto de hidrocarburos, hasta el mínimo permitido en la Unión Europea (UE).

De tal forma, disminuye en hasta 30 céntimos por litro de combustible y unos 20 euros por depósito para un coche medio.

Igualmente, fija una ayuda de 20 céntimos por litro de combustible para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, y otra equivalente para fertilizantes.

Además, se prorrogan los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, se refuerza el bono térmico y se extiende todo 2026 la prohibición del corte de suministros básicos a hogares vulnerables, al tiempo que reduce en un 80 por ciento los peajes a la industria electrointensiva.