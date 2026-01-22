Rusia dispuesta a destinar activos rusos congelados en EE.UU. para reconstruir Gaza

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 6 segundos

El mandatario de Rusia, Vladímir Putin, se reunió este jueves con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, y le trasmitió que Moscú está dispuesta a destinar Mil millones de dólares provenientes de activos rusos congelados en Estados Unidos a la reconstrucción humanitaria de la Franja de Gaza.

Putin recalcó que la creación de un Estado palestino es clave para la estabilidad en el Medio Oriente y le explicó a Abás tal monto provendría de los fondos rusos congelados en EE. UU. bajo la Administración Biden (2021-2025). Añadió que el dinero se utilizaría para reconstruir Gaza y que el Gobierno ruso abordó tal asunto con la Administración Trump.

LEA TAMBIÉN

Tres periodistas y dos menores asesinados en bombardeos israelíes en Gaza

Abás arribó a Rusia en visita oficial para tratar el actual estado de las relaciones bilaterales y las perspectivas de su desarrollo en el ámbito económico, comercial, cultural y humanitario, así como la situación en Oriente Medio y en Gaza.

Putin expresó que las relaciones con Palestina tienen profundas raíces históricas y continúan mejorando a pesar del complejo escenario global y en el Medio Oriente. Agregó que la cuestión del uso de los activos rusos congelados en EE. UU. se abordará en una reunión que sostendrá este jueves en Moscú con representantes de la Administración Trump.

Abás denunció los crímenes de la ocupación israelí en Gaza, Cisjordania y Jerusalén este, así como la destrucción generalizada de viviendas, escuelas y otras infraestructuras gazatíes. Desde octubre de 2023, Israel asesinó a 71 mil 562 palestinos y causó heridas a 171 mil 379. Las constantes violaciones del alto el fuego por los ocupantes desde octubre de 2025, causaron la muerte o heridas a más de mil 820 civiles gazatíes.

Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, explicó que el tema forma parte de la agenda anunciada previamente por Putin y que aún existen aspectos técnicos y legales que deben ser analizados.

De acuerdo con el vocero, la propuesta contempla canalizar esos recursos a través del denominado «Consejo de Paz», iniciativa impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, con el supuesto objetivo de promover la estabilidad en Palestina y a nivel global.

Peskov subrayó que los fondos estarían destinados exclusivamente a fines humanitarios y a la reconstrucción de los territorios palestinos, aunque todavía no está definido el mecanismo jurídico que permitiría ejecutar la transferencia.

En ese sentido, indicó que será necesario desbloquear los activos, un proceso que requeriría acciones concretas por parte de Washington y negociaciones adicionales entre las partes involucradas.

El portavoz del Kremlin insistió en el carácter ilegal de la congelación de los activos y reiteró que Rusia no renuncia a su derecho de recuperarlos en el futuro. “Continuaremos utilizando todas las herramientas posibles para que estos activos sean descongelados”, afirmó, al tiempo que aclaró que la eventual utilización de una parte de los activos no implica abandonar los reclamos legales para su restitución total.

La propuesta fue presentada por Putin el miércoles durante una reunión del Consejo de Seguridad ruso, donde planteó que, dada la histórica relación de Rusia con el pueblo palestino, el país podría contribuir con 1.000 millones de dólares de los fondos inmovilizados en EE. UU.

El jefe de Estado agradeció la invitación de Trump para integrarse al «Consejo de Paz» y ordenó al Ministerio de Exteriores analizar la propuesta y consultar con los socios estratégicos de Moscú antes de tomar una decisión definitiva.

Putin prevé discutir este asunto el jueves con Steve Witkoff, enviado especial del presidente estadounidense, quien llegará a Moscú acompañado de Jared Kushner, yerno de Trump. Estas conversaciones forman parte de los contactos diplomáticos entre ambos países para tratar la paz en Ucrania y otros asuntos.

Visitas: 2