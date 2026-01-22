Irán advierte que una nueva agresión de EE. UU. e Israel tendrá una respuesta más potente

Compartir en

El comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), general de división Mohamad Pakpur, emitió este jueves una advertencia a Estados Unidos e Israel, señalando que cualquier nueva agresión será respondida con una reacción “más dolorosa y lamentable”.

“Alertamos a los enemigos hostiles, en particular Estados Unidos y el falso régimen racista sionista evitar cualquier error de cálculo, aprendiendo de las experiencias históricas y las lecciones de la guerra impuesta de 12 días”, afirmó Pakpur en un mensaje oficial.

El alto mando militar subrayó que el CGRI, junto con otras Fuerzas Armadas de Irán, “blindarán más que nunca las defensas del país” y “mantienen los dedos en el gatillo” para responder a cualquier aventurerismo militar externo.

La advertencia se produce en medio de una escalada de tensiones con Washington, tras declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien amenazó con una intervención militar contra Irán. Funcionarios iraníes han calificado los recientes disturbios como parte de una campaña coordinada por EE.UU. e Israel para desestabilizar al país, tras el fracaso de la guerra de 12 días lanzada contra la República Islámica en junio de 2025.

Según informes oficiales, el intento de desestabilización ha fracasado, y el orden se ha restablecido tras varios días de violencia. Las autoridades cifran en 2.427 el número total de mártires, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad y civiles asesinados por terroristas armados durante los disturbios.

Pakpur agradeció a los miembros del CGRI por su compromiso en “defender los ideales, logros y valores de la Revolución y el Sistema Islámico, y la soberanía nacional”, y rindió homenaje a destacados comandantes caídos, entre ellos los generales Hosein Salami, Qolamali Rashid, Mohamad Baqeri, Ali Shademani y Amirali Hayizade, así como al comandante mártir Qasem Soleimani, asesinado en enero de 2020 en un ataque estadounidense en Irak.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, expresó en ese sentido que su país no dudará en emplear toda su capacidad defensiva ante un ataque y destacó que existe riesgo inminente de un colapso definitivo de los esfuerzos diplomáticos mientras la población se recupera. A pesar de declarar la capacidad ofensiva de las fuerzas armadas como respuesta a una agresión, el país apuesta por una solución que se aleje de un posible desenlace catastrófico.

