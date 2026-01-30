A juicio del máximo representantes de la ONU a diferencia de Groenlandia, «el principio de integridad territorial prevalece» sobre el derecho de autodeterminación de los ciudadanos de los territorios rusos.

«¿Y quién le dio al secretario general y a la Oficina de Asuntos Jurídicos el derecho a interpretar la Carta de la ONU? Solo la Corte Internacional de Justicia está específicamente investida de ese derecho en virtud del artículo 96 de la propia Carta, y aun así únicamente a petición de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad», denunció el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev.

El derecho a una interpretación limitada también corresponde a los propios Estados miembros de la ONU, así como a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad, pero solo en cuestiones dentro de su competencia, destacó el expresidente del gigante euroasiático.

Al respecto, Medvédev precisó que en la Conferencia de San Francisco de 1945 se reconoció que ningún órgano de la ONU puede emitir una interpretación de la Carta que sea obligatoria para todos los Estados miembros. “¿Y dónde está aquí el secretario general?», preguntó.

En ese sentido, el expresidente ruso concluyó que «al parecer, en la Secretaría de la ONU están ya tan asustados por la Junta de Paz del presidente estadounidense, Donald Trump, que temen quedarse sin trabajo. De lo contrario, ¿para qué lamerles tanto, camaradas?».

Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, acotó que su Gobierno considera «profundamente erróneas» las conclusiones de Guterres de que, a diferencia de Groenlandia, Donbass no tiene derecho a la determinación.

«Consideramos que tales conclusiones son profundamente erróneas desde el punto de vista del derecho internacional. No estamos de acuerdo con estas conclusiones y mantenemos nuestra posición argumentada, bien conocida por todos», comentó el vocero del Kremlin.

El secretario general de la ONU se ha convertido en un transmisor de la propaganda occidental, argumentó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación eslava, María Zajárova.

«António Guterres asume efectivamente el papel de juez, decidiendo a su antojo quién tiene qué derechos. Parece que el secretario general se ha convertido por completo en un guía de la propaganda occidental, renunciando a su papel de defensor de los principios de la Carta de la ONU en toda su plenitud, conjunto y relación», argumentó la diplomática.

En la misma línea, Zajárova expresó que las autoridades de Kiev no representan a los habitantes de Donbás y Crimea, por lo que, al negar el mismo derecho del que, de acuerdo con Guterres, goza Groenlandia en su relación con Dinamarca, el secretario general, de manera unilateral, se atribuye el poder de otorgar derechos a los pueblos.

La región de Donbás está integrada por las Repúblicas Populares de Lugansk y Donetsk, las cuales celebraron un referéndum en septiembre de 2022 y votaron a favor de su incorporación a Rusia.

Por su parte, Crimea se reunificó con el territorio ruso en marzo de 2014, después de que el 96,77 por ciento de su población votara que quería formar parte de la Federación Rusa.