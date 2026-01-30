viernes, enero 30, 2026
PIB de México creció 0,7 por ciento en 2025

El Producto Interno Bruto (PIB) de México creció 0,7 por ciento en 2025 con respecto al año anterior, según datos preliminares difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

A través de un comunicado, el ente refirió, asimismo, que en el cuarto trimestre de 2025 y con cifras ajustadas por estacionalidad, la economía subió 0,8 por ciento en términos reales, frente al trimestre inmediato anterior, mientras a tasa anual se incrementó 1,6 por ciento.

En el período octubre-diciembre, el PIB de las actividades terciarias y secundarias aumentó 0,9 por ciento, en tanto el de las primarias disminuyó 2,7 en relación con el trimestre previo.

A tasa anual, la estimación oportuna del PIB por actividad económica fue la siguiente: el de las primarias ascendió 6,0 por ciento; el de las terciarias, 2,0, y el de las secundarias, 0,3.

Este desempeño del país tuvo lugar en un año marcado por la incertidumbre en todo el mundo debido a la cuestionada política arancelaria que implementó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025.

