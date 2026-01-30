PIB de México creció 0,7 por ciento en 2025

A través de un comunicado, el ente refirió, asimismo, que en el cuarto trimestre de 2025 y con cifras ajustadas por estacionalidad, la economía subió 0,8 por ciento en términos reales, frente al trimestre inmediato anterior, mientras a tasa anual se incrementó 1,6 por ciento.

En el período octubre-diciembre, el PIB de las actividades terciarias y secundarias aumentó 0,9 por ciento, en tanto el de las primarias disminuyó 2,7 en relación con el trimestre previo.

A tasa anual, la estimación oportuna del PIB por actividad económica fue la siguiente: el de las primarias ascendió 6,0 por ciento; el de las terciarias, 2,0, y el de las secundarias, 0,3.

Este desempeño del país tuvo lugar en un año marcado por la incertidumbre en todo el mundo debido a la cuestionada política arancelaria que implementó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025.