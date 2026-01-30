El libro Bordeleses en la historia de Cienfuegos llega a puerto seguro

Compartir en

Desde el palacio García de la Noceda, sede de la Oficina del Conservador de la Ciudad (OCCC), recién fue presentado el libro titulado Bordeleses en la historia de Cienfuegos, publicado por Ediciones Mangles Altos, de la colección Xagua en 2024, donde se analiza el rastro de los migrantes franceses que arribaron a estas tierras durante el siglo XIX.

Concebido como un diccionario biográfico por sus autores, David Liestter Martínez Ramos y Leonor Pastrana Tapia, examina la línea de 72 hombres y mujeres oriundos de Burdeos, identificados a partir de las fuentes documentales existentes hoy aquí y al otro lado del Atlántico. La pesquisa ─que comenzó a gestarse durante los años de mayor impacto de la Covid-19─, llevó a los dos investigadores a consultar las actas capitulares del Ayuntamiento y los protocolos notariales que conserva el Archivo Histórico Provincial, defunciones y matrimonios del Archivo Parroquial de la Catedral de la ciudad, así como disímiles documentos que atesora el Museo Histórico de Cienfuegos y otros expedientes que fueron localizados en los Archivos departamentales de Gironda, en Francia.

De acuerdo con las palabras introductorias de la Dra.C. Massiel Delgado Cabrera, “Bordeleses… está muy lejos de ser un diccionario biográfico convencional. Si bien suscribe la estructura al uso para esa tipología de textos en cuanto al ordenamiento alfabético y el respeto a los criterios de inclusión previamente determinados; el contenido de sus asientos responde a la voluntad de los autores de iluminar una época a través de las vivencias de sus protagonistas en las que ellos aparecen como sujetos de su propia historia”, declaró.

Heredero de una línea investigativa en la que han incursionado figuras reconocidas del patio como Violeta Rovira, Orlando García, Lilia Martín Brito, Teresita Chepe, María D. Benet y otras, el libro honra la importancia y el devenir de aquellos migrantes europeos que zarparon en busca de lo desconocido para labrar acá nuevas oportunidades.

Entre los invitados a la presentación estuvo el exeurodiputado Jean Querbes, presidente de la Asociación Burdeos-Cienfuegos con sede en Francia, más un grupo de arquitectos franceses de visita en la urbe perlasureña. “Es una muy buena investigación ─expresó Querbes─, puesto que permite conocer lo ocurrido a los compatriotas que cruzaron el Océano Atlántico y saber cómo participaron en la construcción de una sociedad diferente, la de Cienfuegos, la de Cuba”. El también investigador a su vez destacó el valor que tendrá la promoción de una obra como esta en la metrópoli de Burdeos, donde viven descendientes de los migrantes de marras, así como estudiosos de la emigración hacia el continente americano.

Sobre la calidad de impresión de Bordeleses… igualmente comentó Delgado Cabrera, elogiando de manera especial la selección de las imágenes en cubierta y contracubierta; un díptico trasatlántico “donde sendos grabados ofrecen en un abrazo visual la trayectoria de aquellos migrantes”, afirmó.

Se trajeron de Europa 57 ejemplares impresos, de los cuales 20 fueron entregados tanto a las personalidades que han investigado el tema, así como al fondo bibliográfico de instituciones como la Universidad Carlos Rafael Rodríguez (UCf), la Biblioteca Provincial Roberto García Valdés, el Archivo Histórico Rita Suárez del Villar y al Centro Cultural Palacio Leblanc.

