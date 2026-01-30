viernes, enero 30, 2026
Putin promulga un acuerdo con Nicaragua contra los abusos en la justicia internacional

Hispan TV
El acuerdo busca impulsar la cooperación fructífera bilateral y garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos de las dos naciones.

El documento, firmado el 20 de junio de 2025 en la ciudad rusa de San Petersburgo, fue aprobado por la Cámara Baja del Parlamento ruso el pasado 13 de enero. La Cámara Alta completó el trámite de ratificación del texto el día 28.
Con este convenio, Rusia y Nicaragua se comprometen a abstenerse de intervenir en los asuntos soberanos de la otra parte mediante el uso de la justicia penal nacional e internacional, o ayudando a una tercera parte en el uso de la justicia penal nacional e internacional.

