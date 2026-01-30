Rusia a EEUU: Irán está mejor preparado que en junio para un ataque

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 33 segundos

Rusia alerta a Estados Unidos de su aventurismo contra Irán al asegurar que la República Islámica está mejor preparada para una posible agresión que en junio de 2025.

En una entrevista con el canal de televisión Rossiya-24, publicada este viernes, el representante permanente de Rusia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Vasili Nebenzia, ha evaluado de “alarmante” la situación, debido a la escalda de las tensiones entre Irán y Estados Unidos, subrayando la posibilidad de un ataque bélico.

“Sin embargo, creo que Irán está mejor preparado para un cambio de rumbo como este, ahora, que en junio”, ha afirmado, en referencia de la guerra de 12 días que Estados Unidos y el régimen de Israel impusieron a Irán en junio de 2025.

El diplomático ruso ha recomendado a los estadounidenses que midan dos veces las cosas antes de tomar cualquier medida.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha amenazado con atacar a Irán haciendo uso de la flota liderada por el portaviones ‘USS Abraham Lincoln’ que ha desplegado en la región. Ha expresado su esperanza de que Teherán regrese a la mesa de negociaciones y alcance un acuerdo justo que implique la prohibición del enriquecimiento de uranio por parte de Irán, la renuncia a sus reservas de uranio enriquecido, así como la imposición de límites al alcance y número de misiles balísticos.

Trump ha dicho que el próximo ataque sería aún peor que en junio de 2025 y pedido evitar que eso suceda.

Irán respondió la agresión con fuerza lanzando cientos de misiles balísticos y drones contra objetivos estratégicos israelíes en los territorios ocupados en el marco de la operación ‘Verdadera Promesa III’, así como la base aérea de Al-Udeid en Catar, la mayor base militar estadounidense en Asia Occidental.

El 24 de junio, Irán, mediante sus exitosas operaciones contra el régimen israelí y Estados Unidos, logró detener el asalto ilegal, imponiendo un alto el fuego a los agresores.

Las autoridades iraníes han asegurado que responderán con más decisión una nueva agresión de Israel y EE.UU. contra el país, advirtiendo que las Fuerzas Armadas están más preparadas que nunca para cualquier escenario.