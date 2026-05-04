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Diario digital de Cienfuegos, Cuba

El libro está disponible gratis en la sección Descargas del sitio web Cubaliteraria.cu/ Diagramación: Del autor.
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Historias de una paciente escribana

Delvis Toledo De la Cruz 0 comentarios , , ,
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Esta semana, la sección Oficio de Leer trae a los lectores Historias de Fernandina (2025), firmado por la escritora Ana Teresa Guillemí Moreno, con la venia de Ediciones Mecenas.

El libro -novedad de la casa editora local en formato electrónico- está dedicado a Cienfuegos, la Perla del Sur, pero también “a mi familia, a todos los cienfuegueros, donde quiera que estén”. Con ese blasón, las nuevas Historias de Ana Teresa se convierten en una suerte de declamación o búsqueda de lo autóctono mediante brevísimos textos (más de cincuenta), que nos recuerdan en gran medida la frescura y vivacidad que utilizara la conocida y multipremiada Excilia Saldaña Molina (1946-1999), por ejemplo, en la compilación Refranero de la Víbora o en su gran referente Cantos para un mayito y una paloma, donde se reafirma el sello local y regional, tanto desde la oralidad como en la mixtura de recursos poéticos, aforismos y epigramas, con las herramientas del relato corto.

Guillemí, vinculada como estuvo la Saldaña en su amplia trayectoria al ámbito infantil-juvenil, no pierde de la mano esas ganas de alimentarnos aquí  la inocencia partiendo de una mirada adulta, y como asevera el editor del libro, Alexis G. Somodevilla, añade también un “humor cauteloso” que se aprecia de buena manera en cuentos como La dama de la perrita y La desertora, donde con suma pericia disfraza situaciones, anécdotas y puntos de vista bajo los tonos de fábulas efímeras, pero decididamente surgidas al calor de la ciudad del mar o en sus cercanías.

Pintores, poetas y poetisas, escritores, historiadores, maestros; Alicias, Caperucitas, perros famosos, ranas saltarinas, sombrillas, campanas y relojes, lugares emblemáticos de la cotidianidad… todo tipo de objetos y criaturas ha amasado la autora de Atarrayas (2006) y Fabulaciones de Wayacón (2019); una masa que se cocina deliciosamente gracias a la cosecha de pueblo y buen acopio de cultura efectuada por una alegre y entusiasta mujer que, con facultad feijosiana, “ha sido paciente escribana, que se ha movido atenta entre las mil gentes y les ha gozado el habla (…) el soplo ancho de vida y muerte en que alienta el hombre de la isla antillana”.

Historias de Fernandina está disponible de manera gratuita en el sitio web Cubaliteraria.cu, desde la sección de Descargas, junto a otros libros en PDF y formato epub de las editoriales cienfuegueras y nacionales.

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Delvis Toledo De la Cruz

Licenciado en Letras por la Facultad de Humanidades de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas en 2016.

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