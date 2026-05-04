Actualizan sobre estado de los 48 heridos en el accidente de la Autopista Nacional

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Las autoridades sanitarias actualizaron a medios locales el parte médico sobre los 48 lesionados en el grave accidente masivo ocurrido en la madrugada de este 3 de mayo en la Autopista Nacional. Confirman el fallecimiento de una joven guantanamera, mientras que el resto de los pacientes evoluciona, según los últimos reportes.

La doctora Ling Denise Santeiro, directora del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima, informó el fallecimiento de Lorena Isabel Hernández Bassa, de 34 años, natural de la provincia de Guantánamo.

En cuanto a los lesionados que permanecen en ese centro, la directora precisó que tres pacientes se reportan de gravedad y uno en estado crítico, aunque todos se mantienen estables dentro de la situación clínica que presentan.

Por su parte, el doctor Ian González Ramos, a cargo de la atención pediátrica, ofreció detalles alentadores sobre los menores implicados en el siniestro. Según explicó, los niños accidentados muestran una evolución favorable. Los dos casos que fueron evaluados en Villa Clara no presentan complicaciones y continúan recibiendo atención médica en el Hospital Pediátrico Paquito González Cueto, de Cienfuegos.

En relación con la menor que permanece en terapia intensiva debido a una hemorragia subaracnoidea, el médico precisó que su estado clínico se mantiene estable en estos momentos.

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