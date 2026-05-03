Intelectuales y artistas denuncian nuevas amenazas de EEUU hacia Cuba

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La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (REDH) se pronunció hoy en contra de las nuevas amenazas del gobierno de Estados Unidos contra Cuba.

En un comunicado publicado en su sitio oficial en Internet, la organización denunció las recientes amenazas militares del presidente de Donald Trump contra esta nación antillana, así como las nuevas sanciones que profundizan el bloqueo norteamericano.

«Mientras la humanidad clama por paz, cooperación y respeto al Derecho Internacional, la administración Trumpista responde con la lógica del terrorismo de Estado: el reforzamiento del criminal bloqueo económico, comercial y financiero, y la persecución de cualquier transacción financiera que ose acercarse a la isla», indicó el texto. «Esto no responde a lógica política alguna, sino a la acción coercitiva de un poder imperial que recurre a la fuerza para intentar anular la soberanía y la dignidad de un pueblo», apuntó el documento.

La REDH expresó su más amplio respaldo al Gobierno y al pueblo de Cuba, reconociendo su derecho inalienable a la autodeterminación y a construir su propio destino sin injerencias externas.

Señaló que los intentos de doblegar la voluntad de un país entero a través del hambre y la asfixia económica no solo son inmorales, sino que están condenados al fracaso frente a la dignidad, la resistencia y el legado de lucha de sus héroes y mártires.

«Hacemos un llamado urgente a todos los intelectuales, académicos, artistas, a la comunidad internacional, a los gobiernos, a los movimientos sociales y a los pueblos del mundo a pronunciarse y a cerrar filas en apoyo a Cuba», subrayó la declaración.

De igual forma, exigió el cese inmediato e incondicional del criminal y genocida bloqueo económico, comercial y financiero, y la eliminación de estas nuevas sanciones que violan la Carta de las Naciones Unidas.

«La solidaridad entre los pueblos será más fuerte que el odio y la ambición del imperio. ¡Cuba no está sola! ¡Viva la dignidad de los pueblos!», concluyó.

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