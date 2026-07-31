Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 2 segundos

La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, dijo hoy que Moscú condenaba el nuevo intento de los militares ucranianos de atacar la central nuclear de Zaporozhie.

Según la diplomática, los efectivos ucranianos intentaron atacar un depósito de combustible nuclear gastado de la planta, así como el edificio que alberga el transportador de contenedores de residuos nucleares.

«Condenamos enérgicamente este ataque, que representa una nueva manifestación de la política cínica y peligrosa de Bánkovaya (sede de la administración ucraniana) encaminada a socavar la seguridad nuclear de esta central rusa», afirmó Zajárova citada en el comunicado de la Cancillería.

Los ataques de este tipo por parte de Ucrania serían imposibles «si no tuviera lugar el apoyo político constante que le presta Occidente», subrayó.

La portavoz explicó que las instalaciones atacadas son «críticas para el funcionamiento de la central nuclear».

El régimen de Zelenski se acerca cada vez más a la línea peligrosa, arriesgando provocar una catástrofe nuclear, cuyas consecuencias se sentirían en toda Europa, advirtió.

La central nuclear de Zaporozhie, la mayor de Europa, se encuentra cerca de la ciudad de Energodar, cuenta con seis reactores de agua presurizada del modelo VVER-1000 y tiene seis mil megavatios de potencia eléctrica total.

En octubre de 2022, tras la incorporación de la provincia de Zaporozhie a Rusia, la planta pasó a ser propiedad de este país. Los seis reactores de la planta están apagados para minimizar el riesgo de su exposición al conflicto armado en curso.

A lo largo de los últimos cuatro años, los continuos ataques ucranianos contra las posiciones rusas en Zaporozhie han provocado, en más de una ocasión, cortes en el suministro eléctrico externo de esta planta y obligaron a utilizar generadores eléctricos para garantizar el suministro de energía y mantener bajo control los parámetros críticos las 24 horas.

Visitas: 2