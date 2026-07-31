El pueblo cubano tendrá su Feria del Libro

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Más de 1 300 novedades en formatos impreso y electrónico y de 2 400 000 ejemplares para comercializar en todo el país, se unirán a espacios habituales

Es voluntad del país celebrar la 34 Feria Internacional de Libro de La Habana, de la forma en que resulta posible en las difíciles condiciones actuales. Se trata de que no muera la Feria que creó Fidel para su pueblo; y para ello contamos con la cooperación desinteresada de todos los organismos y también con nuestros creadores, escritores y lectores.

Así lo comentó Juan Rodríguez Cabrera, presidente del Instituto Cubano del Libro (ICL), durante la conferencia de prensa previa al mayor evento literario del país, que tendrá lugar en la Estación Cultural de Línea y 18, en el Vedado capitalino, del 10 al 16 de agosto venidero, dedicada al centenario del Comandante en Jefe.

Más de 1 300 novedades en formatos impreso y electrónico, y de 2 400 000 ejemplares para comercializar en todo el país, se unirán a espacios habituales como los pabellones del país invitado de honor –este año la Federación de Rusia–, del Sistema de Ediciones Territoriales (SET), y el infantil y juvenil Tesoro de Papel; el Salón Profesional del Libro y el Encuentro de Editores y Traductores, el Coloquio de Literatura Científico-Técnica, el proyecto Cubadigital, así como los encuentros de jóvenes escritores y de promotores de la poesía.

Asimismo, se celebrarán los coloquios dedicados a la vida y obra de los escritores homenajeados por la Feria: Marilyn Bobes y José Bell Lara; y se entregarán los premios nacionales de Literatura, Ciencias Sociales y Edición, los Premios Calendario de la Asociación Hermanos Saíz, el Nicolás Guillén de poesía y los Alejo Carpentier de cuento, novela y ensayo.

Según informó Rodríguez Cabrera, se otorgarán también los premios del lector y Puertas de papel a las mejores publicaciones del set; y el proyecto Nuestra Historia tendrá por sede el Centro Fidel Castro Ruz.

Jessica Arteaga, vicepresidenta del ICL, aseguró que las dificultades en medio de las que se organiza la Feria «no significan que no tengamos un programa literario de calidad». Mencionó que las salas que solían funcionar en La Cabaña se instalarán en Línea y 18 (Nicolás Guillén, José Antonio Portuondo, José Lezama Lima y Dora Alonso) y funcionarán como subsedes la Casa del alba, el Centro Dulce María Loynaz, el Centro de Estudios Martianos, Casa de las Américas, la Biblioteca Nacional, el Memorial José Martí y la Casa de la Poesía.

El embajador de Rusia en Cuba, Víktor Koronelli, explicó que desde su país asistirá al evento una delegación oficial de alto nivel, presidida por Mikhail Shvydkoy, representante especial del Presidente de la Federación de Rusia para la Cooperación Cultural Internacional.

La integrará, además, Vladimir Grigoriev, director del Departamento de Apoyo Estatal a la Prensa Periódica y la Industria de Libros del Ministerio de Desarrollo Digital de Rusia, y destacados escritores rusos contemporáneos.

«En total presentaremos más de 1 500 títulos, entre ellos, obras de los grandes clásicos de la literatura rusa: Pushkin, Lérmontov, Tolstói, Dostoievski, Chéjov, Bulgakov, Gorki, Mayakovski y Shólojov… pero también autores contemporáneos cuyos trabajos podrán acercar al público cubano a la Rusia de hoy»

De igual forma, habrá un amplio programa cultural, que se prevé esté a cargo del colectivo artístico Rossiya, fundado por la intérprete de canciones rusas, Lyudmila Zykina. Y, en el marco de la Feria, se ofrecerá una muestra del cine ruso, en colaboración con el icaic y roskino; como parte de la cual se proyectarán la cinta clásica de la época soviética Don Quijote, y también películas más recientes, como la segunda entrega de Cheburashka.

Koronelli subrayó la celebración en la Casa de Poesía de la velada literaria «Voces a través del tiempo», dedicada a escritores y poetas cuyos aniversarios se celebran en 2026; entre ellos, Agnia Barto, Osip Mandelshtam, Nikolái Gumiliov, Mijail Bulgákov, Aleksandr Afanásiev, Mijail Saltykov-Shchedrin, y Fiódor Dostoyevski.

El acto inaugural de la Feria será el lunes 10, a las 6:30 p.m.; y la clausura el domingo siguiente, día 16, a las 2:30 p.m. Las entradas podrán adquirirse a través de La Papeleta y en la puerta de acceso, a 25 pesos en moneda nacional; los menores de 12 años no pagarán.

Los fines de semana siguientes a la culminación de la fiesta de las letras en la capital, la Feria seguirá su periplo por el país, y cerrará el 6 de septiembre en Santiago de Cuba.

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