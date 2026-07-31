Conozca nuestra edición semanal en PDF del 31 de julio

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En esta edición, cuya portada dedicamos al más reciente Pleno del Partido y su examen de las nuevas medidas económicas, continuamos la serie de artículos en homenaje al Centenario del Comandante en Jefe e insertamos materiales de crítica de arte, la nota informativa de la preselección beisbolera de Cienfuegos a la 65 Serie Nacional, diversos trabajos de género y las secciones de humor gráfico La Picúa y Los Gemelos.

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