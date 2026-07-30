Nuevo código de Trabajo amplía derechos laborales en Cuba

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La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de Cuba aprobó hoy el nuevo Código de Trabajo, considerado una herramienta fundamental para proteger los derechos laborales y acompañar las transformaciones económicas y sociales del país.

Al presentar la normativa en la séptima sesión ordinaria de la ANPP, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz, destacó su carácter participativo y la calificó de moderna y flexible.

Además de regular deberes, la norma formaliza la participación propositiva de los trabajadores y elimina trabas para el pluriempleo y el teletrabajo, detalló Otamendiz.

Resaltó que el proyecto de Ley Código de Trabajo que se presenta es el resultado de la consulta especializada a trabajadores, órganos, organismos e instituciones y tiene un carácter integrador.

Subrayó que se incorporan como prioridades el empleo a los jóvenes, las mujeres y las personas identificadas en situación de vulnerabilidad.

Entre los principales cambios que introduce la legislación en materia de derechos individuales destacan: fijar anualmente el salario mínimo, eliminar la aprobación administrativa para el ejercicio del pluriempleo para determinadas profesiones y otorgar facultades a los empleadores para la concertación de jornadas reducidas.

La norma permite además el ejercicio del teletrabajo desde el exterior, establece mayor flexibilidad en el cumplimiento del servicio social, faculta directamente a las entidades para determinar los trabajadores que cesan el vínculo laboral por motivos económicos, tecnológicos y estructurales.

De igual manera, instituye la protección equivalente a un mes de remuneración a los empleados contratados por trabajadores por cuenta propia, ante la suspensión temporal o cancelación de la actividad.

Sobre el derecho colectivo, el Código contiene los principios de libertad sindical, autotutela, autorregulación y participación, por los que se rigen las organizaciones sindicales en el ejercicio de sus derechos como representantes de los trabajadores, los derechos, deberes y garantías a los dirigentes sindicales.

Asimismo, se ratifica el principio constitucional del derecho a la participación de los trabajadores y se refuerzan los principios de la seguridad y salud en el trabajo como derecho fundamental.

El diputado Danhiz Díaz dijo en exclusiva a Prensa Latina que este Código concibe a todo el sistema laboral como un único sistema, al integrar las regulaciones relativas al sector estatal y privado.

El también líder juvenil, consideró que esta nueva normativa fortalece las obligaciones de los empleadores y abre nuevas oportunidades para jóvenes y profesionales.

Tras su aprobación, señaló, el reto será divulgar sus beneficios mediante una comunicación atractiva y cercana, para garantizar que la población conozca y aproveche las transformaciones que introduce.

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