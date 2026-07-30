Presidente de Colombia viajaría a Cuba en las próximas horas

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, visitaría Cuba en las próximas horas en el que sería su último viaje al exterior como jefe de Estado, según anunció el propio mandatario en su cuenta de la red social X.

El gobernante aseguró previamente que desistió de acudir a una cita en Estados Unidos y, en cambio, prefirió ir a la isla.

“Lo reemplacé por un lugar que considero vital para la soberanía nacional y la lucha por la vida en el Caribe: La Cuba agredida”, afirmó en su mensaje.

El dignatario tuvo palabras elogiosas para la nación antillana en ese mismo pronunciamiento.

“Qué decir de Cuba que nos da su música sublime llena de arte, y pudo darnos las vacunas para salvar la vida de decenas de miles de viejos y viejas que murieron por el Covid-19 y que por odio político a Cuba prefirieron dejarlos morir”, planteó.

Pese al anuncio de la visita de la mayor de las Antillas, aún no se divulgan de manera oficial los detalles de su viaje.

Hizo alusión asimismo Petro a cómo cree que será a partir de ahora en adelante la política exterior de su país, tras las manifestaciones del gobierno entrante de estrechar nexos con Israel.

“Como ahora la agenda diplomática colombiana se reducirá a los dictámenes de Tel Aviv, que dicen con quién tenemos relaciones diplomáticas de acuerdo a las conveniencias de los genocidas, entonces aislarán a Colombia al pequeño círculo de los amigos del genocidio pues la humanidad está en contra del holocausto humano en Gaza”, sentenció.

El comentario ocurre en medio de los avisos del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de que romperá los vinculo diplomáticos con La Habana una vez que llegue al poder, el próximo 7 de agosto.

Tal postura fue rechazada por la Cancillería cubana que calificó las declaraciones como “un acto de subordinación a la política de agresión de los Estados Unidos”.

Estimó que la medida “no tiene la más mínima justificación y tampoco responde a los intereses nacionales colombianos”.

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