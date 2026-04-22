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RPDC y Rusia estrechan lazos en seguridad social e interior

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Los ministerios de Seguridad Social de Corea del Norte y del Interior de Rusia acordaron hoy intercambiar delegaciones para el periodo 2026-2027, tras una reunión en Pyongyang de sus respectivos dirigentes.

La noticia trascendió como resultado del diálogo entre el ministro de Seguridad Social de la República Popular Democrática de Corea, Bang Du-sop, y el ministro del Interior de Rusia, Vladimir Kolokoltsev, en el Salón de la Asamblea de Pyongyang.

Las partes intercambiaron experiencias en materia de aplicación de la ley y abordaron la ampliación de los intercambios y la cooperación bilateral.

Según refirió la Agencia Central de Noticias de Corea, ACNC, la reunión transcurrió en un ambiente de camaradería y amistad.

En el encuentro participaron, por la parte norcoreana, Kim Song-nam, viceministro de Seguridad Social, junto a funcionarios de los sectores pertinentes; mientras por la rusa asistieron miembros de la delegación del Ministerio del Interior y Vladimir Topekha, embajador interino en Pyongyang.

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